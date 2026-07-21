Williams und Strohmayer-Dangl löschen ÖLV-Bestmarken

Was für ein Leichtathletik-Fest in Banska Bystrica: Christania Williams und Niklas Strohmayer-Dangl sorgen am Dienstag bei der Continental Tour mit zwei fantastischen ÖLV-Rekorden für Jubel!

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Rot-weiß-rote Festspiele beim Continental-Tour-Meeting im slowakischen Banska Bystrica: Das österreichische Leichtathletik-Team erlebte am Dienstag einen historischen Abend und durfte gleich zwei neue ÖLV-Rekorde bejubeln. Für die größte Sensation sorgte Niklas Strohmayer-Dangl im 400-Meter-Hürden-Lauf. Der 24-jährige Burgenländer stürmte in 49,18 Sekunden auf den dritten Rang und löschte damit eine uralte Bestmarke aus. Er unterbot den legendären Rekord von Thomas Futterknecht aus dem Jahr 1985 (49,33 Sek.) um stolze 15 Hundertstel. Trotz eines nach eigenen Angaben nicht ganz perfekten Laufes hakte der Burgenländer damit ein großes Karriereziel ab und blickt voller Selbstvertrauen auf die anstehende Europameisterschaft im August in Birmingham.

Ebenso spektakulär verlief das 100-Meter-Finale der Frauen, in dem Christania Williams Geschichte schrieb. Die 31-Jährige sprintete in 11,06 Sekunden zu Platz drei – zeitgleich mit der fünffachen jamaikanischen Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah. Damit verbesserte die Ehefrau von ÖLV-Sprint-Nationaltrainer Philipp Unfried die erst wenige Wochen alte Marke von Isabel Posch um vier Hundertstelsekunden. Neben dem Rekord fixierte die Wintersportlerin, die im Februar noch für Österreich im Zweierbob von Katrin Beierl bei den Olympischen Winterspielen am Start war, auch locker das EM-Limit (11,18 Sek.) für Birmingham.

Österreichische Siege runden den Rekord-Abend ab

Die rot-weiß-rote Leistungsschau in der Slowakei wurde durch zwei weitere ÖLV-Erfolge perfekt abgerundet. Über 110 Meter Hürden stürmte Enzo Diessl in hervorragenden 13,25 Sekunden ungefährdet zum Tagessieg. Bei den Frauen setzte sich Susanne Gogl-Walli über die 400-Meter-Distanz durch und überquerte nach 53,11 Sekunden als Erste die Ziellinie.

Das ÖLV-Team reist somit mit zwei frischen Rekorden, einem EM-Ticket und zwei Tagessiegen im Gepäck überglücklich aus Banska Bystrica ab.