Jetzt fix! Eine Österreicherin gewinnt Kitzbühel

Österreichs Akteurinnen haben die Rückkehr des internationalen Frauentennis nach Kitzbühel perfekt genutzt

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

33 Jahre nach dem bisher letzten Turnier im WTA-Kalender stehen Sinja Kraus und Julia Grabher im Finale. Die 24-jährige Wienerin besiegte die als Nummer 5 gesetzte Spanierin Marina Bassols Ribera nach 2:11 Stunden 3:6,6:4,6:1. Grabher gewann danach gegen die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec sicher 6:1,6:4. Der Titel wird am Sonntag (11.30 Uhr/live ORF 1) vergeben.

Kraus verbesserte sich im Live-WTA-Ranking an die 87. Stelle, ihre bisher beste Position. "Es war heute wirklich superschwer für mich. Ich habe gestern mit vollstem Selbstvertrauen gespielt, heute hat gar nichts geklappt am Anfang. Ich habe nur mit mir gehadert", resümierte Kraus noch auf dem Court. Später meinte sie: "Gut spielen und gewinnen kann jeder." Denn sie zeigte keinesfalls ihr bestes Tennis. Dennoch sei sie stolz, sich da noch rausgezogen zu haben.

Nach Fehlstart noch zum Sieg

Kraus fand im ersten Satz lange nicht ins Spiel, auch wenn ihr nach einem 0:2 zunächst noch ein Rebreak gelang. Nach weiteren Aufschlagverlusten zum 1:3 und 1:5 verkürzte die Wienerin nach Abwehr von zwei Satzbällen noch auf 3:5. Danach nutzte Bassols Ribera aber ihre dritte Chance zum 6:3.

Im zweiten Durchgang schien sich Kraus zu stabilisieren und führte bald 2:0, die rasche Wende gelang aber nicht. Kraus verspielte eine 3:1-Führung, doch sie blieb dran, und dann gelang ihr dank eines Doppelfehlers der Spanierin das entscheidende Break zum 6:4-Satzgewinn. Im dritten Satz hatte Kraus klar die Oberhand.

Grabher mit starker Leistung weiter

Julia Grabher bot im zweiten Semifinale eine überzeugende Leistung. Ihr kommt die Höhenlage in Kitz mit ihrem Kickaufschlag und ihrem hohen Topspin sehr entgegen. Die 30-jährige Vorarlbergerin übernahm gegen Erjavec vom Start weg das Kommando und sicherte sich in Windeseile Satz eins. Im zweiten wehrte sich die Slowenin etwas mehr, am Ende war aber Grabher nach 1:21 Stunden die Stärkere. Sie nutzte ihren dritten Matchball.

"Ich bin megahappy, dass ich heute ganz gutes Tennis zeigen konnte. Ich habe gegen eine sehr gute Gegnerin gespielt. Danke für die Unterstützung, es macht unglaublich Spaß, für euch Tennis zu spielen", sagte Grabher in Richtung Publikum. Das Heim-Finale bedeute ihr sehr viel. "Es ist unglaublich und ganz was Spezielles, morgen gegen Sinja hier im Finale zu spielen", sagte der Schützling von Günter Bresnik.

Damit geht der Sieg beim Kitz-Comeback der Frauen fix nach Österreich. Im Head-to-Head zwischen Kraus und Grabher steht es übrigens 1:1. Für beide geht es auch im Ranking um einiges: Kraus könnte mit einem Titel erstmals in die Top 80 kommen, Grabher ihre abermalige Rückkehr in die Top 100 feiern. Im letzteren Fall wären dann erstmals nach langer Zeit vier Österreicherinnen in den Top 100.

Finale mit Österreicher auch in Gstaad

Auch beim ATP-250-Turnier in Gstaad gibt es am Sonntag ein Finale mit österreichischer Beteiligung, denn Lucas Miedler schlägt sich für seinen Heimauftritt kommende Woche in Kitzbühel prächtig ein. An der Seite des Australiers Marc Polmans besiegte er Jakub Paul und Ryan Seggerman (SUI/USA) sicher 6:1,6:4. Im Endspiel warten auf das topgesetzte Duo nun Marcelo Demoliner/Robert Galloway aus Brasilien und den USA. Miedler könnte das Dutzend an Turniersiegen im Doppel voll machen. Miedler/Polmans sind in Kitzbühel als Nummer 2 gesetzt.