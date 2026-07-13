Quali-Coup in Griechenland
Lilli Tagger fegt US-Amerikanerin vom Platz und steht im Athen-Hauptfeld
Großer Jubel im österreichischen Tennis-Lager! Das 18-jährige ÖTV-Talent Lilli Tagger hat sich am Sonntag mit einer beeindruckenden Leistung für den Hauptbewerb des hochkarätig besetzten WTA250-Hartplatz-Turniers in Athen qualifiziert.
In der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde feierte Tagger einen Kantersieg. Sie fegte die US-Amerikanerin Madison Sieg mit 6:0 und 6:3 vom Court. Ein einziger Sieg reichte der rot-weiß-roten Nachwuchshoffnung bereits für das begehrte Ticket, da sie als Topgesetzte der Qualifikation zum Auftakt ein Freilos erwischt hatte.
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Rückschlag für Neumayer in Kroatien
Weniger Fortune hatte am selben Tag Österreichs Tennis-Ass Lukas Neumayer beim parallel stattfindenden ATP250-Event im kroatischen Umag. In der zweiten Runde der Qualifikation musste sich der Salzburger dem Deutschen Marko Topo hauchdünn mit 6:7(7) und 5:7 geschlagen geben.
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