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Quali-Coup in Griechenland

Lilli Tagger fegt US-Amerikanerin vom Platz und steht im Athen-Hauptfeld

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Eine Tennisspielerin mit weißer Kappe und weißem ärmellosen Oberteil schlägt fokussiert eine Vorhand. Im Vordergrund ist der gelbe Tennisball im Flug zu sehen.
© APA/AFP/Dimitar DILKOFF
Riesen-Erfolg für Lilli Tagger! Die 18-jährige Österreicherin stürmt beim WTA-Turnier in Athen mit einer Galavorstellung in den Hauptbewerb. Für Lukas Neumayer setzt es dagegen ein bitteres Aus.
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Großer Jubel im österreichischen Tennis-Lager! Das 18-jährige ÖTV-Talent Lilli Tagger hat sich am Sonntag mit einer beeindruckenden Leistung für den Hauptbewerb des hochkarätig besetzten WTA250-Hartplatz-Turniers in Athen qualifiziert.

In der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde feierte Tagger einen Kantersieg. Sie fegte die US-Amerikanerin Madison Sieg mit 6:0 und 6:3 vom Court. Ein einziger Sieg reichte der rot-weiß-roten Nachwuchshoffnung bereits für das begehrte Ticket, da sie als Topgesetzte der Qualifikation zum Auftakt ein Freilos erwischt hatte.

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Rückschlag für Neumayer in Kroatien

Weniger Fortune hatte am selben Tag Österreichs Tennis-Ass Lukas Neumayer beim parallel stattfindenden ATP250-Event im kroatischen Umag. In der zweiten Runde der Qualifikation musste sich der Salzburger dem Deutschen Marko Topo hauchdünn mit 6:7(7) und 5:7 geschlagen geben.

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