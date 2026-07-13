Lilli Tagger fegt US-Amerikanerin vom Platz und steht im Athen-Hauptfeld

Riesen-Erfolg für Lilli Tagger! Die 18-jährige Österreicherin stürmt beim WTA-Turnier in Athen mit einer Galavorstellung in den Hauptbewerb. Für Lukas Neumayer setzt es dagegen ein bitteres Aus.

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Großer Jubel im österreichischen Tennis-Lager! Das 18-jährige ÖTV-Talent Lilli Tagger hat sich am Sonntag mit einer beeindruckenden Leistung für den Hauptbewerb des hochkarätig besetzten WTA250-Hartplatz-Turniers in Athen qualifiziert.

In der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde feierte Tagger einen Kantersieg. Sie fegte die US-Amerikanerin Madison Sieg mit 6:0 und 6:3 vom Court. Ein einziger Sieg reichte der rot-weiß-roten Nachwuchshoffnung bereits für das begehrte Ticket, da sie als Topgesetzte der Qualifikation zum Auftakt ein Freilos erwischt hatte.

Rückschlag für Neumayer in Kroatien

Weniger Fortune hatte am selben Tag Österreichs Tennis-Ass Lukas Neumayer beim parallel stattfindenden ATP250-Event im kroatischen Umag. In der zweiten Runde der Qualifikation musste sich der Salzburger dem Deutschen Marko Topo hauchdünn mit 6:7(7) und 5:7 geschlagen geben.