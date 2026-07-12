Österreichischer Motorrad-Star stirbt mit nur 32 Jahren

Der österreichische Motorradsport trauert um Philipp Steinmayr. Der 32-jährige Oberösterreicher verunglückte bei einem schweren Unfall in Tschechien tödlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstag im Rahmen der Alpe-Adria-Motorrad-Meisterschaft auf dem Automotodrom Brünn. Bei dem schweren Unglück kam neben dem Oberösterreicher auch der 43-jährige Rumäne Adrian Rus ums Leben. Philipp Steinmayr war in der Rennszene weithin unter seinem Spitznamen "Stone" bekannt und gehörte über viele Jahre zum festen Fahrerfeld der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM). Zuletzt war er vor zwei Jahren als Stammfahrer in der Superbike-Klasse aktiv im Einsatz.

Ganz links: Philipp Steinmayr. © AFP

Rettungskräfte ohne Chance

Das Unglück passierte laut Angaben von FIM Europe während des Samstagsprogramms der Meisterschaft. Trotz des extrem raschen Einsatzes der Rettungskräfte vor Ort kam für Steinmayr jede Hilfe zu spät, er konnte nicht mehr gerettet werden. Der zweite involvierte Fahrer, Adrian Rus, wurde nach dem Crash zunächst noch mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital transportiert. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.

Veranstalter sagen Rennen ab

Nach dieser Tragödie zogen die Verantwortlichen sofort die Reißleine und sagten das gesamte restliche Rennwochenende komplett ab. Von diesem vorzeitigen Abbruch betroffen sind unter anderem die Bewerbe des Supersport-300-Europacups, des Supersport-600-Europacups, des Superstock-1000-Europacups sowie der Frauen-Europameisterschaft.