Dragons brennen auf Derby-Showdown

Am Samstag treffen die Danube Dragons im Halbfinale der heimischen Football-Liga im Derby auf Stadtrivale Vienna Vikings.

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In der heimischen Football-Liga wird es ernst. Am Samstag (ab 17 Uhr) und Sonntag (16 Uhr, beide live ORF Sport+) stehen die beiden Halbfinale auf dem Programm. Besonders brisant wird es heute am Donaufeld-Platz, wo die Danube Dragons im Derby auf die Vienna Vikings treffen. Morgen kommt es im Prag zum Kracher der Panthers gegen die Graz Giants. Damit freuen sich die heimischen Football-Fans auf dieselben Halbfinali wie vor zwei Jahren mit umgekehrtem Heimrecht. Damals holten die Tschechen den Titel in Wiener Neustadt.

Die Dragons hatten im Viertelfinale spielfrei, während die Wikinger in einer weiteren Derby-Schlacht gegen die Knights das Weiterkommen erkämpften. Die Drachen sind nach einer spielfreien Woche ausgeruht und können personell aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle wieder rechtzeitig fit geworden", ist Dragons-Head-Coach Michael Hönig erleichtert.

Dass das Team mit der besten Defense der abgelaufenen Saison trotz der Pause und der Schonung mancher Starter im letzten Grunddurchgangs-Spiel vollkommen fokussiert ist, ist klar. Dennoch weiß der Coach, dass es Gutes und Schlechtes hat. Einerseits konnten leichte Blessuren ausgeheilt werden, andererseits muss man aufpassen, dass "der Spielrhythmus nicht verloren geht".

"Spiel auf Augenhöhe"

Hönig ist bereit für den Showdown. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Vikings haben ein komplettes Team, dennoch bin ich überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind und gute Chancen haben, uns am Ende durchzusetzen", ist der Chef-Trainer vor der Neuauflage des Vorjahres-Finale siegessicher.

© GEPA pictures/ Gabriel Lopez

Anders als beim ersten Saisonspiel mit unzähligen Touchdowns glaubt Hönig, dass es diesmal ein enges Spiel, das an Spannung nicht zu überbieten und eine weitere Werbung für die heimische Football-Liga sein wird.

© James Doak Photography

Hinzu kommt, dass die Wikinger heuer extreme Quarterback-Probleme haben. Im Viertelfinale gegen die Knights musste man mit Rudolf Frey einen Tight End als Spielmacher aufstellen, hinter dem Einsatz von Starter Mike Szabo ist weiterhin ein Fragezeichen. Hönig: "Er hat souverän gespielt, aber unsere Defense ist auf ihn und auch auf Mikey Szabo gut vorbereitet", so Hönig.