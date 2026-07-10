Baby-Boost für die Vikings vor Halbfinal-Kracher

Für Vikings-Head-Coach Benjamin Sobotka waren die letzten Tage ganz besonders. Während der beiden Play-off-Derbys wurde er erstmals Vater.

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Am Samstag (17.00 Uhr) kommt es am Donaufeldplatz zum Play-off-Kracher in der heimischen Football-Liga zwischen den Danube Dragons und den Vienna Vikings. Für die Wikinger ist es nach dem Stadtduell im Viertelfinale gegen die Knights gleich die zweite Auswärtspartie in der Hauptstadt.

Doch als wäre die Anspannung in den Play-offs noch nicht genug, erlebte Vikings-Head-Coach Benjamin Sobotka mitten in der Vorbereitung einen weiteren besonderen Moment. Er und seine Frau wurden erstmals Eltern. "Ich bin sehr froh darüber, dass sich das Kind entschieden hat, nicht erst am Samstag zu kommen", meint der Erfolgs-Trainer scherzhaft und führt weiter aus: "Es ist eines der schönsten Dinge, die man erleben kann. Ein paar Stufen darunter kommt ein Derby-Sieg, ganz egal, ob es gegen die Knights oder die Dragons ist. Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Woche für mich."

Am Donaufeld-Platz kommt es zum Derby-Kracher zwischen den Vikungs und den Dragons. © GEPA pictures/ Alexander Solc

Sportlich erwartet er ein ausgeglichenes Duell und will allerdings nichts "übercoachen, sondern einfach sauber Football spielen", um den Weg in den Austrian Bowl am 25. Juli zu schaffen. Die Zeit mit der Familie soll in den nächsten Tagen nicht zu kurz kommen.

Vikings-Zukunft ist gesichert

Denn eines ist klar, im Hause Sobotka wird der nächste Erfolgs-Footballer großgezogen. "Wir möchten ihn keinesfalls zu irgendetwas drängen. Allerdings wird er sein ganzes Leben lang mit Football umgeben sein", so der stolze Vater.

Gegenüber oe24 hat er allerdings ein pikantes Detail - im Scherz - verraten: "Ich habe zu meiner Freundin gesagt, auch wenn sie mich dabei böse anschaut, wenn er Fan der Green Bay Packers wird, enterbe ich ihn. Das geht für mich als Vollblut-Viking gar nicht."

Doch bevor der Fokus voll und ganz dem Familien-Glück gilt, soll die perfekte Woche mit dem zweiten Derby-Sieg innerhalb von sieben Tagen abgerundet werden.