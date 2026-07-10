Tour of Austria: Mühlberger vor Gesamt-Sieg

Unser neuer Rad-Held startet mit Megavorsprung ins finale Weekend.

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Nach dem überlegenen Sieg bei der Königsetappe am Großglockner schonte Gregor Mühlberger gestern seine Kräfte und verteidigte mit einer kontrollierten Fahrt die Gesamtführung. Der Tagessieg ging an US-Profi Neilson Powless.

Mühlberger kam mit Verfolgergruppe ins Ziel

Powless hatte sich auf der 189-km-Etappe von Lienz nach St. Johann/Alpendorf im Bergaufsprint zweier Ausreißer vor dem Spanier Igor Arrieta durchgesetzt. Dritter wurde der Schweizer Jan Christen. Bester Österreicher: Michael Gogl als Siebenter (+1:03 Min.). Mühlberger kam mit einer Verfolgergruppe als 20. ins Ziel (+1:48) und verteidigte damit seinen Gesamt-Vorsprung (1:31 Min.) gegenüber Kevin Vermaerke (USA/UAE).

"Wir (vom Nationalteam, d. Red.) haben die Strapazen der Glockner-Etappe gespürt", gestand unser neuer Rad-Held gestern im Ziel. "Ich freue mich aber schon auf die nächste Etappe, bei der wir wieder aufzeigen wollen." Der Niederösterreicher weiß, dass heute viele Freunde aus der Heimat am Streckenrand mitfiebern werden: "Sie werden mich leiden sehen am Porscheberg, aber ich freue mich darauf."

Vorfreude auf Leiden heute am Porscheberg

ORF1 überträgt die Entscheidung der 4. Etappe über 170,5 km bzw. 2.325 Höhenmeter mit Start und Ziel in Steyr heute ab 15.00 Uhr live. Thomas Rohregger wird dabei wieder als Experte hinter die Kulissen blicken. Der Ex-Profi: "Es wird noch einmal spannend. Aber in der Form, in der sich Gregor befindet, sollte nicht mehr viel anbrennen."

Tatsächlich stehen die Chancen auf den ersten österreichischen Ö-Tour-Sieg seit Ricardo Zoidl 2013 bestens. Die 75. Tour of Austria geht am Sonntag mit einer Flachetappe mit Ziel vor dem Burgtheater zu Ende.