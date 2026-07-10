30 Millionen Dollar: So teuer war Swift-Hochzeit

Die Taylor Swift Hochzeit im Madison Square Garden sprengte jeden Rahmen. Experten schätzen die Gesamtkosten der Feier auf weit über 30 Millionen US-Dollar.

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Die gigantische Taylor Swift Hochzeit in New York City sorgt für extremes Staunen. Laut Schätzungen einer Expertin des Hochzeitsspezialisten "The Knot Worldwide" könnte das Event mehr als 30 Millionen US-Dollar gekostet haben. Zum Vergleich: Eine normale Hochzeit in den USA kostet durchschnittlich rund 34.000 Dollar. Allein für die Location und die Logistik in der berühmten Arena fielen schätzungsweise fünf bis zehn Millionen Dollar an.

Millionen für diese Hochzeit

Die Expertin schätzt die Kosten für die Dekoration und die Blumenarrangements auf mindestens fünf Millionen Dollar. Maßgefertigte Vorhänge und eigens verlegte Teppichböden verwandelten die Sportarena in eine parkähnliche Kulisse. Das Paar ließ echte Bäume, üppiges Grün und einen großen Pavillon aufbauen. Für das leibliche Wohl der rund 1000 bis 1100 geladenen Gäste wurde ebenfalls tief in die Tasche gegriffen.

Madison Square Garden © The Washington Post via Getty Images

Teures Essen bei Mega-Hochzeit

Für das luxuriöse Catering veranschlagte die Expertin etwa 2,5 bis drei Millionen Dollar. Weitere zwei Millionen Dollar flossen in die Abendunterhaltung sowie in Swifts Brautkleid und Kelces Smoking. Für das Paar ist diese gigantische Taylor Swift Hochzeit finanziell leicht zu stemmen, da Forbes das Vermögen der Sängerin im Juni auf rund zwei Milliarden Dollar schätzte. Die Mega-Feier beschert der New Yorker Hochzeitsbranche jedenfalls historische Einnahmen.