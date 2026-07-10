Luxus pur in NY
30 Millionen Dollar: So teuer war Swift-Hochzeit
Die gigantische Taylor Swift Hochzeit in New York City sorgt für extremes Staunen. Laut Schätzungen einer Expertin des Hochzeitsspezialisten "The Knot Worldwide" könnte das Event mehr als 30 Millionen US-Dollar gekostet haben. Zum Vergleich: Eine normale Hochzeit in den USA kostet durchschnittlich rund 34.000 Dollar. Allein für die Location und die Logistik in der berühmten Arena fielen schätzungsweise fünf bis zehn Millionen Dollar an.
Millionen für diese Hochzeit
Die Expertin schätzt die Kosten für die Dekoration und die Blumenarrangements auf mindestens fünf Millionen Dollar. Maßgefertigte Vorhänge und eigens verlegte Teppichböden verwandelten die Sportarena in eine parkähnliche Kulisse. Das Paar ließ echte Bäume, üppiges Grün und einen großen Pavillon aufbauen. Für das leibliche Wohl der rund 1000 bis 1100 geladenen Gäste wurde ebenfalls tief in die Tasche gegriffen.
Auch interessant
Teures Essen bei Mega-Hochzeit
Für das luxuriöse Catering veranschlagte die Expertin etwa 2,5 bis drei Millionen Dollar. Weitere zwei Millionen Dollar flossen in die Abendunterhaltung sowie in Swifts Brautkleid und Kelces Smoking. Für das Paar ist diese gigantische Taylor Swift Hochzeit finanziell leicht zu stemmen, da Forbes das Vermögen der Sängerin im Juni auf rund zwei Milliarden Dollar schätzte. Die Mega-Feier beschert der New Yorker Hochzeitsbranche jedenfalls historische Einnahmen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden