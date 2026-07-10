Flitterwochen im Luxus-Club: So feiern Swift & Kelce

Nach ihrer Traumhochzeit rätselten Fans weltweit über den Verbleib von Taylor Swift. Jetzt wurde der Superstar erstmals wieder gesichtet – mitten im geheimen Liebesurlaub.

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Die Flitterwochen haben begonnen. Am Donnerstag landete der Privatjet von Taylor Swift in Burbank bei Los Angeles. Mitarbeiter spannten sofort etliche Regenschirme auf, um das Paar vor neugierigen Blicken zu schützen. Ein schwarzer SUV brachte sie und Ehemann Travis Kelce anschließend in ihre Villa nach Beverly Hills. Zuvor soll das Paar einige Tage im ultraexklusiven "Yellowstone Club" in Montana verbracht haben.

Millionen für totale Privatsphäre

Für den Aufenthalt im noblen Club mussten die beiden tief in die Tasche greifen. Laut Berichten kostet der Zugang zwischen 1,9 und 24 Millionen Euro, da Gäste dort Land erwerben müssen. Dazu kommt die Einschreibegebühr von rund 400.000 Euro und natürlich ein jährlciher Mitgliedbeitrag. Dafür teilten sie sich die Anlage mit anderen Superreichen wie Bill Gates, Tom Brady oder Mark Zuckerberg. Neben Skipisten gibt es dort auch Golfanlagen und ein Fitnesscenter. Nach der schwülen Hitze bei der Hochzeit in New York gab es in Montana im Juli sogar noch etwas Schnee.

Yellowstone Club © Yellowstone Club

Kurze Pause für Kumpel

Der Aufenthalt in Los Angeles ist allerdings nur eine kurze Unterbrechung der Reise. Am Samstag steht der Besuch einer weiteren Hochzeit an. Kelces NFL-Kollege JuJu Smith-Schuster heiratet nahe der Metropole. Er war selbst Gast bei der riesigen Hochzeitsfeier des Popstars im Madison Square Garden vor einer Woche.

Pläne für Europa-Reise enthüllt

Travis Kelce und Taylor Swift © GCImages

Nach der Feier am Samstag geht die Reise für das Ehepaar direkt weiter. Geplant sind laut Medienberichten die großen Flitterwochen in Europa. Auf dem Programm stehen unter anderem Inselhopping in Griechenland und Reisen durch verschiedene europäische Länder.