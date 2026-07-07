Swift & Kelce: Pizza für 4.000 Dollar zur Hochzeit

Popstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce ließen bei ihrer Hochzeit nichts anbrennen: Am Ende der großen Party bestellte das frischgebackene Ehepaar Pizza für rund 4.000 Dollar.

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Wie das US-Portal TMZ berichtet, orderte das frisch verheiratete Paar rund 100 Pizzen bei der beliebten New Yorker Pizzeria "Mama's TOO!". Insider schätzen die Gesamtrechnung auf 3.000 bis 4.000 Dollar. Fans rätseln nun über die genauen Details der Mega-Feier, bei der verschiedene Sorten wie die "Angry Nonna" mit scharfer Salami und Hot Honey oder klassische Pepperoni serviert wurden. Eine normale Pizza kostet dort im Schnitt 35 Dollar.

Pizza-Großbestellung war lange geplant

Die Pizzeria hatte genug Zeit, sich auf die riesige Bestellung vorzubereiten. Quellen berichten, dass das Team der Stars den Mitarbeitern vorab Bescheid gegeben hatte. Es war also alles genau geplant und keine spontane Heißhunger-Aktion. Neben dem Snack gab es für die Gäste aber noch viel mehr Luxus-Essen. Das Catering kam unter anderem von der Lieblingslocation "Zero Bond".

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Luxus-Catering bei der Riesen-Hochzeit

Taylor Swift und Travis Kelce

An verschiedenen Stationen konnten sich die geladenen Gäste an Sushi, Salaten, Filet Mignon, Hühnchen sowie einem Mix aus chinesischen, italienischen und amerikanischen Spezialitäten bedienen. Zudem wartete ein riesiger Desserttisch mit rund 30 verschiedenen Nachspeisen auf die Gesellschaft. Zur Unterhaltung gab es Jahrmarkt-Spiele und Auftritte von prominenten Freunden wie Musik-Legende Stevie Nicks. Am Ende verließen alle Gäste die Feier vollends gesättigt, während die Fans weltweit nun sehnsüchtig auf die ersten Bilder des Hochzeitskleids warten.