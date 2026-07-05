Neue Details: So märchenhaft war die Swift-Hochzeit

Beatles-Legende Paul McCartney sang "I Want to Hold Your Hand"

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Nicht nur Stars und Prominente, sondern auch Schulfreunde und Nachbarn standen auf der Gästeliste: US-Popstar Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce haben im New Yorker Madison Square Garden geheiratet. "JUST T&T MARRIED!" verkündeten die Anzeigetafeln der legendären Arena, während Swifts Sprecherin Tree Paine die Hochzeit bestätigte.

Durch die Trauung führte Schauspieler Adam Sandler, die Brüder des Paares fungierten als Trauzeugen. Über den genauen Zeitpunkt der Zeremonie machte die Sprecherin keine Angaben. Dafür verriet sie Details zu den Outfits: Beide trugen Mode von Christian Dior, Swift kombinierte dazu maßgefertigte Schuhe von Christian Louboutin und Schmuck von Cartier.

© EPA

Inzwischen sind weitere Einzelheiten der geheim gehaltenen Feier bekannt geworden. Laut dem US-Magazin People wurde der Madison Square Garden in einen märchenhaften Wald verwandelt. Zahlreiche Bäume und Farne schmückten die Arena, die Tribünen waren mit weißen Stoffen verhüllt. Taylor Swift schritt zu einer eigens errichteten Bühne, auf der sich das Paar das Ja-Wort gab. Die selbst geschriebenen Ehegelübde sollen jeweils rund 20 Minuten gedauert haben und aus goldenen Büchern vorgelesen worden sein.

Paul McCartney sang für das Paar

Fotos oder offizielle Videos wurden zwar nicht veröffentlicht, doch Teilnehmer schilderten die Feier als außergewöhnlich persönlich. "Es ist schwer vorstellbar, dass ein so großer Ort und eine Hochzeit mit solchen Stars so persönlich und innig sein können", sagte ABC-Moderator George Stephanopoulos. Robin Roberts berichtete, auch Nachbarn und High-School-Freunde seien eingeladen gewesen.

Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte Beatles-Legende Paul McCartney, der für das Brautpaar den Klassiker "I Want to Hold Your Hand" spielte. Außerdem trat Sängerin Stevie Nicks auf. Nach der Trauung wurden die rund 1.000 Gäste mit italienischen Spezialitäten, Sushi und zahlreichen Häppchen verwöhnt. US-Medien zufolge übernahm das exklusive New Yorker Restaurant Zero Bond das Catering.

Obwohl alle Gäste Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben mussten und Handys verboten waren, tauchten erste Aufnahmen auf. Ein Video zeigt einen in Pfirsich- und Weißtönen dekorierten Gang mit privaten Fotos des Paares sowie ein großes Monogramm mit den Initialen "T&T". Dasselbe Logo zierte auch die bestickten Taschentücher, die die Gäste als Erinnerung erhielten – versehen mit einer Zeile aus Swifts Song Blank Space: "So it's gonna be forever".

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Geladene Gäste waren unter anderem Hugh Grant, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Gigi Hadid und Karlie Kloss sowie zahlreiche Spieler der Kansas City Chiefs. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt die Kosten der Feier auf mehr als 20 Millionen Dollar. Zudem spendete das Paar anlässlich seiner Hochzeit 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke.