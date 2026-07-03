Milliarden-Scheidung: Ehe-Aus beim H&M-Erben

Tom Persson und seine Frau Sofia haben nach zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

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Tom Persson und seine Frau Sofia haben am Dienstag beim Stockholmer Amtsgericht die Scheidungspapiere eingereicht. Nach zehn Jahren Ehe gehen sie getrennte Wege. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Hochzeit im Verborgenen

Im Mai 2016 heirateten Tom Persson und seine langjährige Freundin Sofia Strandman im englischen Ramsbury. Die Feier fand streng abgeschirmt im kleinen Kreis statt. Das Dorf in der Grafschaft Wiltshire ist eng mit der Familie Persson verbunden. Toms Vater Stefan Persson kaufte dort bereits in den 1990er-Jahren große Teile des Ortes, darunter ein Landgut, zahlreiche Wohnhäuser und den örtlichen Pub. Auch der Name der Familien-Investmentgesellschaft "Ramsbury Invest" geht auf das Dorf zurück.

Kaum private Einblicke

Stefan Persson ist laut Forbes mit einem Privatvermögen von rund 16 Milliarden Euro der reichste Mann Schwedens. Auch Tom Persson lebt weitgehend zurückgezogen. Fotos oder private Details aus seiner Ehe mit Sofia gibt es kaum. Auch die Hochzeit im Jahr 2016 fand vollständig abgeschirmt statt.

Unternehmer und Investor

Tom Persson gehört zur Unternehmerfamilie hinter dem Modekonzern H&M. Sein Vermögen wird laut Forbes auf rund 1,6 Milliarden Euro geschätzt. Anders als sein älterer Bruder Karl-Johan Persson, der den Aufsichtsrat des Unternehmens führt, arbeitet Tom Persson als Unternehmer und Investor mit seiner Produktionsfirma "CoMade", die unter anderem in Podcasts und digitale Medien investiert.