Liebes-Aus: Scheidung für Franka Potente

Fast 30 Jahre nach ihrem internationalen Durchbruch mit "Lola rennt" rechnet Schauspielstar Franka Potente schonungslos mit den ausbeuterischen Methoden in Hollywood ab – und lässt ganz nebenbei die Bombe über ihr Ehe-Aus platzen

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Der Aufstieg in den Schauspiel-Olymp an der Seite von Matt Damon oder Johnny Depp hatte seinen Preis. Im Interview mit der "Zeit" zeichnet Franka Potente ein düsteres Bild von der Traumfabrik. Besonders die großen Streamingdienste stehen in der Kritik: Statt fortlaufender Tantiemen regieren heute sogenannte Buy-out-Verträge mit mageren Einmalzahlungen.

Wie skrupellos das Geschäft sein kann, erlebte die 51-Jährige früh am eigenen Leib. Beim weltweiten Kinohit Die Bourne Identität nutzte die Produktionsfirma die Unerfahrenheit der Deutschen schamlos aus – mangels eines Gewerkschaftsvertrags sieht Potente bis heute keinen einzigen Cent an den Wiederholungen des Blockbusters. Die Folge der veränderten Filmwelt: In Los Angeles herrsche massive Arbeitslosigkeit unter Schauspielern, viele müssten aus Geldnot zurück zu ihren Eltern ziehen. Als man ihr kürzlich bei Verhandlungen für eine Serie nicht einmal bei der Wohnungssuche helfen wollte, zog sie die Reißleine: "Okay, fuck you, I’m out."

Fehler der Vergangenheit und die heimliche Trennung

Rückblickend geht der Star auch mit sich selbst hart ins Gericht. Aus heutiger Sicht bereue sie es zutiefst, damals Rollen in Kultserien wie Ally McBeal oder Alias abgelehnt zu haben. Der arrogante Trugschluss von einst: "Ich bin ein Movie-Star, ich mach’ doch kein Fernsehen."

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Doch nicht nur beruflich, auch privat gab es einschneidende Veränderungen im Leben der Wahl-Kalifornierin. Fast beiläufig offenbarte Potente im Gespräch, dass die Ehe mit dem US-Schauspieler Derek Richardson (50) längst Geschichte ist. Das Paar, das 2012 heiratete, lebt bereits seit knapp drei Jahren freundschaftlich getrennt. Die beiden gemeinsamen Töchter im Alter von 15 und 13 Jahren ziehen sie jedoch weiterhin harmonisch zusammen groß.