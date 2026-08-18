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David Garrett geigt jetzt in Mörbisch mit Rammstein auf

Ein Mann mit Geige spielt auf einer Bühne vor dunklem Hintergrund und lächelt.
© Thomas Zeidler
Stargeiger David Garrett zündet am Mittwoch in Mörbisch seine "Millennium Symphony" und setzt dabei auch den Rammstein-Song "Mein Herz brennt" auf die Setlist.
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Ganz neue Töne auf der Seebühne in Mörbisch. Nach Tom Jones, Al Bano & Romina Power oder Howard Carpendale spielt am Mittwoch (19. August) auch Stargeiger David Garrett in der bunten Musical-Kulisse von "Ein Käfig voller Narren" auf. Und das gleich mit einem echten Song-Aufreger. Bei der Pop-Crossover-Show "Millennium Symphony" steht nämlich neben den Hits von Taylor Swift, Coldplay oder Ed Sheeran auch "Mein Herz brennt" am Programm. Ein Song von Rammstein, die ja immer wieder gerne für große Aufregung und negative Schlagzeilen sorgen!

Garrett in Mörbisch: Swift, Sheeran & Rammstein

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Zwei Männer in Kostümen sitzen nebeneinander und schauen ernst in die Kamera.
David Garrett und Till Lindemann sind seit Jahren befreundet. © Magdalena_Stankovic

"Das ist eine tolle Band," kennt Garrett dabei im oe24-Interview jedoch keinerlei Berührungsängste. Schließlich hat er ja schon im Jahr 2020 mit Till Lindemann das Duett "Alle Tage ist kein Sonntag" aufgenommen. "Cancel Culture gehört nicht zu meiner Lebenshaltung. Ich versuche Geschehnisse immer neutral zu sehen. Ich kenne Till viele Jahre. Auf ihn ist stets Verlass."

So klingt es, wenn Garrett Rammstein spielt:

Dass er neben biederen Pop-Hymnen wie "Shake It Off", "Viva La Vida" oder "Shape of You" nun im Burgenland eben auch "Mein Herz brennt" auf die Setlist setzt hat für Garrett somit gute Gründe. "Rammstein ist eine der wenigen deutschsprachigen Bands die weltweit unglaublich erfolgreich sind und wenn ich ein Programm über die letzten 20 Jahre mache, dann gehören die einfach dazu!"

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