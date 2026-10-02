Andrea Berg verrät: "Ich bin reicher als Helene"

Schlagerstar Andrea Berg sorgte in der Hamburger Late-Night-Show "Inas Nacht" mit Moderatorin Ina Müller für bemerkenswerte Offenheit. In der am 1. Oktober ausgestrahlten Sendung äußerte sich die Rekordsängerin zu ihren Finanzen, Gerüchten über Drogenkonsum im Showgeschäft und den harten Bedingungen für den musikalischen Nachwuchs.

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In der Sendung "Inas Nacht", die im Hochsommer aufgezeichnet worden war, konfrontierte Ina Müller Andrea Berg mit spontanen Fragen aus dem Publikum. Eine Bierdeckel-Frage zielte direkt auf den finanziellen Status der beiden erfolgreichsten Sängerinnen des deutschsprachigen Raums ab: "Wer ist reicher, du oder Helene Fischer?", verlas die Gastgeberin.

Andrea Berg zögerte keine Sekunde und antwortete wie aus der Pistole geschossen mit: "Ich." Erst kurz darauf schob die Musikerin mit einem Schmunzeln nach: "Glaube ich." Die Zahlen ihrer jahrzehntelangen Karriere sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Laut Angaben ihres Labels verbucht Berg mittlerweile 14 Nummer-eins-Alben auf ihrem Konto und konnte im Laufe ihrer beispiellosen Laufbahn mehr als 16 Millionen Tonträger verkaufen, womit sie zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlerinnen der europäischen Musikgeschichte zählt.

Klare Worte zu Drogen-Gerüchten und Anekdote über Busfahrer

Moderatorin Ina Müller sprach im weiteren Verlauf auch ein berüchtigtes Tabuthema der Szene an und wollte wissen: "Glaubst du eigentlich, es stimmt, dass nirgendwo so viel gekokst wird wie im Schlager?" Während Müller selbst vermutete, dass der Drogenkonsum in der Spitzenpolitik womöglich noch verbreiteter sein könnte, distanzierte sich Berg zunächst mit einem Seitenhieb auf Bayerns Ministerpräsidenten: "Ich kenn' mich nicht aus. Hättest du den Söder mal gefragt, als der hier war."

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Vollständig unkommentiert ließ die Ausnahmekünstlerin das Thema jedoch nicht. Sie erinnerte sich an eine konkrete Begebenheit aus dem Umfeld einer früheren Musikformation: "Ich weiß nur eine Geschichte. Wir hatten mal einen neuen Busfahrer mit einer früheren Band. Einer hat ihn gefragt: 'Wie ist denn die Band so?' Da hat er gesagt: 'Eigentlich sind die ganz nett, aber abends riechen die immer am Spiegel.'"

Privates, Männer-Check und Absage an Florian Silbereisen

Neben der Musik kamen auch ganz persönliche Einblicke zur Sprache. Berg sprach über ihren Ehemann und Manager Uli Ferber, das gemeinsame Familienhotel im baden-württembergischen Kleinaspach, regelmäßige Fan-Wanderungen sowie ihre Vorliebe für Motorradfahrten ganz ohne Schutzhelm.

Auf Müllers Frage nach dem attraktivsten Mann der Branche reagierte Berg trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Für Kollege Florian Silbereisen gab es dabei eine eindeutige Absage als Traummann. "Der ist zu klein für mich", stellte Berg klar und betonte: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Nach anhaltendem Gelächter im Publikum präzisierte sie: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema." Bei Giovanni Zarrella zeigte sie sich diplomatischer und räumte ein: "Aber der ist hübsch, stimmt."

Helene Fischer und Florian Silbereisen © Getty Images

Sorge um den Schlager-Nachwuchs: "Mit Platten verdienst du kein Geld mehr"

Deutlich nachdenklichere Töne schlug Andrea Berg an, als es um die Zukunftschancen junger Künstler ging. Während Branchengrößen wie Roland Kaiser ihre Laufbahnen über Jahrzehnte hinweg aufbauen und Millionen Tonträger absetzen konnten, fehle der heutigen Generation diese wirtschaftliche Grundlage völlig: "Wo willst du dich heute als Schlagersänger etablieren?"

Für ihren eigenen Werdegang empfinde sie tiefe Dankbarkeit: "Was hab ich ein Glück! 30 Jahre wollen die Menschen meine Musik." Für Neueinsteiger zeichnete die Erfolgssängerin jedoch ein ernüchterndes Bild: "Wenn du heute als junger Künstler da bist: Du hast doch gar keine Chance mehr. Geld verdienen können die überhaupt nicht. Mit Platten verdienst du kein Geld mehr." Mit dieser schonungslosen Bilanz beendete Berg ihren beachtenswerten TV-Auftritt.