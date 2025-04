Mysteriöser Vorfall: Staplerfahrer schwer verletzt

affsdf

In einer Firma in Zeltweg, Bezirk Murtal, ist am Donnerstag ein 46-jähriger Staplerfahrer schwer verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr tauchte der Mann mit einer blutenden Kopfwunde und Abschürfungen im Büro auf – doch wie es dazu kam, bleibt rätselhaft. Der Verletzte konnte keine Angaben machen, und es gab auch keine Zeugen. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Polizei findet keine Spuren – Was ist passiert?

Die Polizei untersuchte die Lagerhalle und fand zwar den Gabelstapler, aber keine Hinweise auf einen Unfall. Der Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Judenburg gebracht. War es wirklich ein Arbeitsunfall? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Die Behörden tappen noch im Dunkeln. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert, weitere Ermittlungen sollen Klarheit bringen.