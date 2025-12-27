Mehrere Häuser evakuiert: Wohnungsbrand in Tirol

Ein Wohnungsbrand in der Altstadt von Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Samstagnachmittag großräumige Evakuierungen ausgelöst.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, mussten die Bewohner des Hauses und angrenzender Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert werden. Der Bewohner der obersten Wohnung des Brandobjekts sei mittels Drehleiter vom Dach gerettet worden. Laut dem Brandermittler wurde das Feuer durch einen technischen Defekt beim Geschirrspüler ausgelöst.

Das Feuer war um 17.15 Uhr ausgebrochen. Die Polizei musste einen ersten Versuch zur Brandeindämmung mit dem Feuerlöscher wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Die später eintreffende Feuerwehr konnte gegen 17.45 Uhr "Brand aus" melden. In der betroffenen Wohnung sei erheblicher Sachschaden entstanden, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehren waren mit sieben Fahrzeugen und 42 Personen im Einsatz.