Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
innsbruck
© APA

Zeugenhinweise

Waldbrand in Innsbruck: Pyro-Zündler stehen jetzt im Verdacht

27.12.25, 21:36
Teilen

Am Samstagnachmittag hielt ein Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. 

Am Samstagnachmittag brach auf der Nordkette über Innsbruck ein Waldbrand aus. Rund 150 Feuerwehrleute rückten aus und konnten den Brand kurz vor der Dunkelheit unter Kontrolle bringen. "Brand aus" konnte aber zunächst noch nicht gegeben werden. 

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette ausgebrochen
© zeitungsfoto.at

Betroffen war ein bewaldeter, sehr steiler Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet im Bereich "Tobl" östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.400 Metern Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, auch Infrastruktur war von dem Brand nicht gefährdet. 

innsbruck
© APA

Waren Pyro-Zündler am Werk?

Die Ursache für den Brand blieb vorerst noch unklar. Allerdings gaben mehrere Zeugen an, Personen beim Hantieren mit pyrotechnischen Gegenständen beobachtet zu haben. Ob ein Zusammenhang mit dem Brandausbruch bestand, wurde derzeit noch nicht bestätigt. Weitere Zeugen wurden ersucht, sich an die Exekutive zu wenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden