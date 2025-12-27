Waldbrand in Innsbruck: Pyro-Zündler stehen jetzt im Verdacht

Am Samstagnachmittag hielt ein Waldbrand auf der Nordkette hoch über Innsbruck zahlreiche Einsatzkräfte in Atem.

Am Samstagnachmittag brach auf der Nordkette über Innsbruck ein Waldbrand aus. Rund 150 Feuerwehrleute rückten aus und konnten den Brand kurz vor der Dunkelheit unter Kontrolle bringen. "Brand aus" konnte aber zunächst noch nicht gegeben werden.

Betroffen war ein bewaldeter, sehr steiler Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet im Bereich "Tobl" östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.400 Metern Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, auch Infrastruktur war von dem Brand nicht gefährdet.

Waren Pyro-Zündler am Werk?

Die Ursache für den Brand blieb vorerst noch unklar. Allerdings gaben mehrere Zeugen an, Personen beim Hantieren mit pyrotechnischen Gegenständen beobachtet zu haben. Ob ein Zusammenhang mit dem Brandausbruch bestand, wurde derzeit noch nicht bestätigt. Weitere Zeugen wurden ersucht, sich an die Exekutive zu wenden.