Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Wohnen & Immo
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Fußgängerin Baden tot Fahrerflucht
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Zwei Mal überrollt

Einfach liegen gelassen: Fußgängerin (45) stirbt nach Fahrerflucht

10.03.26, 12:55 | Aktualisiert: 10.03.26, 14:13
Teilen

Die 45-Jährige wurde von zwei Autos hintereinander überfahren. Erste der zweite blieb stehen.

NÖ. Der furchtbare Unfall ereignete sich am Montag im Gemeindegebiet von Traiskirchen. Dort hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus der Richtung Oeynhausen kam, gegen 5 Uhr eine eine 45-jährige Ungarin, die gerade zu Fuß unterwegs war, überfahren. Statt sich um das Opfer zu kümmern, ergriff der Pkw-Lenker die Flucht. 

Fußgängerin Baden tot Fahrerflucht
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Fußgängerin Baden tot Fahrerflucht
© Thomas Lenger/Monatsrevue

Ein nachfolgender Lenker (64) aus dem Bezirk Baden habe übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie noch einmal. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Schwerverletzte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, dennoch erlag die 45-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen