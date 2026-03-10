Einfach liegen gelassen: Fußgängerin (45) stirbt nach Fahrerflucht

Die 45-Jährige wurde von zwei Autos hintereinander überfahren. Erste der zweite blieb stehen.

NÖ. Der furchtbare Unfall ereignete sich am Montag im Gemeindegebiet von Traiskirchen. Dort hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus der Richtung Oeynhausen kam, gegen 5 Uhr eine eine 45-jährige Ungarin, die gerade zu Fuß unterwegs war, überfahren. Statt sich um das Opfer zu kümmern, ergriff der Pkw-Lenker die Flucht.

© Thomas Lenger/Monatsrevue

Ein nachfolgender Lenker (64) aus dem Bezirk Baden habe übersah die auf der Straße liegende Frau und überrollte sie noch einmal. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Schwerverletzte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, dennoch erlag die 45-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.