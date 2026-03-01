Stallgebäude ging in Flammen auf: 40 Rinder gerettet

Der Landwirt konnte seine 40 Rinder aus dem brennenden Stall retten. Das Gebäude wurde völlig zerstört.

Kärnten. Zu den brenzligen Szenen kam es am Samstag in der Gemeinde Gnesau im Bezirk Feldkirchen. Gegen 13 Uhr brach in einem Stallgebäude ein Feuer aus, das dabei komplett zerstört wurde. Der Brand war im Bereich der Tennenauffahrt im Obergeschoß ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Landwirt konnte die im Stall befindlichen 40 Rinder noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. © BFK Feldkirchen

Um den Brand zu löschen, waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung mit 100 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und auf andere Gebäude verhindern, auch ein beginnender Wiesenbrand wurde gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Schadenshöhe stand noch nicht fest.