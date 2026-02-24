Marterbauer über LH-Konferenz: "Weniger verhandelt als gegessen"

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) war offenbar kein großer Fan der Landeshauptleutekonferenz vergangenen November.

Von seinem wohl "skurrilsten Abend" berichtete Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Montag. Gemeint war damit die Landeshauptleutekonferenz vergangenen November im steirischen Schloss Seggau. „Dort wird weniger verhandelt als gegessen und getrunken“, erklärte Marterbauer im Wiener Salon der "Kleinen Zeitung".

Der Sager sorgt wenig überraschend für Verärgerung bei den Landeshauptleuten. Anton Mattle (ÖVP), Tirols Landeshauptmann und aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, erklärte: „Der Finanzminister ist bei einer zweitägigen Länderkonferenz zur Vorspeise angereist und nach dem Dessert wieder abgereist.“ Die Landeshauptleute hätten hingegen mit den Regierungsspitzen bis spät in die Nacht über den Stabilitätspakt verhandelt, aber eben "ohne den abgereisten Finanzminister".