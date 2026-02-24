Alles zu oe24VIP
"Star Truck" rollt ab sofort quer durch OÖ
© AMS OÖ

Modernste Technik

"Star Truck" rollt ab sofort quer durch OÖ

24.02.26, 16:13
Das rollende Labor macht an 182 Schultagen Station in ganz Oberösterreich. 

In Linz ist der „Star Truck“ auf Tour gegangen. Das mobile Bildungs- und Orientierungsprojekt bringt moderne Technologien direkt zu Schulen in ganz Oberösterreich und soll jährlich rund 12.000 Jugendliche erreichen. Hintergrund sind der rasante technologische Wandel und der steigende Bedarf an Fachkräften in Technik und Naturwissenschaften.Da

Zweistündige Workshops an Schulen

An 180 Schultagen macht das rollende Techniklabor Station. In zweistündigen Workshops erhalten Schülerinnen und Schüler Einblicke in Robotik, Sensorik, Künstliche Intelligenz, nachhaltige Produktion und Logistik. Dabei steht das praktische Ausprobieren im Mittelpunkt. Initiiert wurde das Projekt vom AMS Oberösterreich, unterstützt von Partnern aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Für die kommenden fünf Jahre sind rund zehn Millionen Euro vorgesehen.

© AMS OÖ

Jugend für technische Berufe gewinnen

Arbeitsministerin Korinna Schumann sprach von einer neuen Form der Berufsorientierung und betonte, insbesondere Mädchen für technische Berufe gewinnen zu wollen. Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht darin einen wichtigen Impuls für den Industriestandort. Vertreter von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer unterstrichen die Bedeutung für Oberösterreichs Zukunft.

