Schlager-Star Claudia Jung in tiefer Trauer: Jetzt gibt es Gewissheit für die Fans

In der Familie des Schlagerstars gab es einen schweren Schicksalsschlag, daher konzentriert sich dieser jetzt erst einmal auf das Wesentliche.

Nach dem plötzlichen und tragischen Ableben ihres Ehemannes zieht sich Schlagerikone Claudia Jung vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Um die nötige Zeit für die Trauerarbeit zu finden, hat die Sängerin sämtliche Verpflichtungen bis August 2026 abgesagt – darunter auch ihre Teilnahme an der prestigeträchtigen Tournee „Die Sternstunde der Schlagerstars – Immer wieder sonntags“.

Doppelte Frauenpower als würdiger Ersatz

Lange Zeit rätselten die Fans, wie das Line-up nach der Absage aussehen würde. Nun herrscht Klarheit: Die Lücke im Ensemble wird durch gleich zwei talentierte Künstlerinnen geschlossen. Wie nun bestätigt wurde, werden sowohl Madeline Willers als auch Eva Luginger – die Partnerin von Moderator Stefan Mross – das Tour-Team verstärken und die Bühne gemeinsam mit Größen wie Kristina Bach, Nicole, Michael Holm und Joey Heindle rocken.





Die Konzertreise „Die Sternstunde der Schlagerstars – Immer wieder sonntags“ findet vom 25. März bis zum 9. April 2026 statt und macht in zahlreichen Städten Deutschlands Station.

Ein schwerer Schritt, der Verständnis erntet

Dass Claudia Jung „mit sofortiger Wirkung für die nächsten Monate“ alle Auftritte storniert hat, stieß bei ihren Anhängern auf eine Welle der Anteilnahme. Die sozialen Netzwerke sind voll von Trostbotschaften, die zeigen, wie tief die Verbundenheit zwischen der Künstlerin und ihrem Publikum ist.

Auch innerhalb der Schlager-Community schwingt die Trauer mit. So bekannte etwa Kollege Joey Heindle, dass er mit gemischten Gefühlen in die Tour starte, da er Claudia Jung schmerzlich vermisse. Die Sängerin selbst richtete ein dankbares Versprechen an ihre Fans: „Ich werde ganz sicher, sobald ich mich wieder stark genug fühle, zu Euch und auf die Bühne zurückkehren.“