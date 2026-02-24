Helene Fischer oder Carmen Geiss? Verwirrung um sexy Pool-Foto

Dieses Foto können Fans nicht eindeutig zuordnen.

Wer ist die Frau auf diesem Bild? Zu sehen ist eine Dame im Bikini, mit hüftlangen Haaren: blond, lockig und am Haaransatz eingeflochten.

Ein zweites Foto gewährt etwas mehr Einblick: Tattoos am Rücken, der Po spärlich bedeckt vom Bikini-Slip. Doch das Gesicht ist immer nur seitlich zu sehen. Aufgetaucht ist das Bild auf der Insta-Seite von Carmen Geiss. Die Unternehmerin schreibt dazu: "Genieß den Moment, halt ihn fest, weil das Leben keine Pause lässt. Lach heute, lieb jetzt, sei bereit denn Glück entsteht im Jetzt, nicht in der Zeit."

Wer ist die Frau?

In den Kommentarspalten geht es ordentlich zur Sache. Neben Flammen und Herzen sind auch Kommentare zu lesen. Eines wird deutlich: Die Fans sind verwirrt, um wen es sich handelt.

Das ist Shania nicht Carmen, oder?

nicht Carmen, oder? Seit wann ist Carmen tätowiert

Musste erst genau hinschauen ob das wirklich Carmen ist, wow

ob das wirklich Carmen ist, wow Stark Carmen ! Wenn man dein Gesicht nicht sieht und nur diesen Teil aus dem Wasser schaust du echt jung aus. Hut Ab

! Wenn man dein Gesicht nicht sieht und nur diesen Teil aus dem Wasser schaust du echt jung aus. Hut Ab nee, ist Helene Fischer

Das ist doch nicht Carmen

© Getty Images

Neben Vermutungen, dass eine KI hier zum Einsatz kam um Carmen zu verschönern gibt es auch eine Welle an Sympathie für Carmen Geiss. Viele Fans lieben sie, egal wie sie aussieht.