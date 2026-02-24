Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Carmen Geiss
© Instagram

Wer ist das?

Helene Fischer oder Carmen Geiss? Verwirrung um sexy Pool-Foto

24.02.26, 09:40
Teilen

Dieses Foto können Fans nicht eindeutig zuordnen.

Wer ist die Frau auf diesem Bild? Zu sehen ist eine Dame im Bikini, mit hüftlangen Haaren: blond, lockig und am Haaransatz eingeflochten.

Mehr zum Thema

Ein zweites Foto gewährt etwas mehr Einblick: Tattoos am Rücken, der Po spärlich bedeckt vom Bikini-Slip. Doch das Gesicht ist immer nur seitlich zu sehen. Aufgetaucht ist das Bild auf der Insta-Seite von Carmen Geiss. Die Unternehmerin schreibt dazu: "Genieß den Moment, halt ihn fest, weil das Leben keine Pause lässt. Lach heute, lieb jetzt, sei bereit denn Glück entsteht im Jetzt, nicht in der Zeit."

Wer ist die Frau?

In den Kommentarspalten geht es ordentlich zur Sache. Neben Flammen und Herzen sind auch Kommentare zu lesen. Eines wird deutlich: Die  Fans  sind verwirrt, um wen es sich handelt.

  • Das ist Shania nicht Carmen, oder?
  • Seit wann ist Carmen tätowiert
  • Musste erst genau hinschauen ob das wirklich Carmen ist, wow
  • Stark Carmen! Wenn man dein Gesicht nicht sieht und nur diesen Teil aus dem Wasser schaust du echt jung aus. Hut Ab
  • nee, ist Helene Fischer
  • Das ist doch nicht Carmen  

Kopie von Carmen Geiss
© Getty Images

Neben Vermutungen, dass eine KI hier zum Einsatz kam um Carmen zu verschönern gibt es auch eine Welle an Sympathie für Carmen Geiss. Viele Fans lieben sie, egal wie sie aussieht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen