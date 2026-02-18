Carmen & Robert Geiss: Ihr Liebesrezept! So halten sie es seit über 30 Jahren miteinander aus

Robert und Carmen Geiss sind das wohl bekannteste Millionärs-Paar Deutschlands.

Wer denkt, bei den Geissens dreht sich alles nur um Champagner und Immobilien, der irrt – zumindest, wenn es um ihr Privatleben geht. Seit mehr als drei Jahrzehnten gehen die beiden nun schon gemeinsam durch dick und dünn. Auf die Frage nach ihrem persönlichen Liebesgeheimnis haben beide eine klare Antwort parat, wie sie nun im Bunte-Interview verrieten.

Kommunikation als Fundament

Für Robert Geiss steht fest: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Sein Patentrezept klingt simpel, ist aber effektiv: „Reden, reden, reden.“ Ohne den ständigen Austausch würde es laut dem Unternehmer wohl kaum funktionieren. Dass es dabei auch mal lauter zugehen kann, gehört bei den beiden dazu.

Humor und Gelassenheit

Carmen Geiss sieht das Ganze noch ein Stück entspannter. Sie setzt vor allem auf eine gewisse Fehlertoleranz im Alltag. Man dürfe „nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen“, so die 58-Jährige. „Wir kennen uns in- und auswendig – und genau das hält uns zusammen.“ – Carmen Geiss über ihre Ehe.

Drei Säulen ihrer Liebe

Offenheit: Probleme werden sofort angesprochen.

Vertrautheit: Sie kennen die Macken des Partners in- und auswendig.

Spaß: Wer gemeinsam lacht, der bleibt zusammen.

Mischung

Neben der tiefen Vertrautheit spielt das gemeinsame Lachen die Hauptrolle im Hause Geiss. Man lache viel zusammen – „über- und miteinander“. Genau diese Mischung aus Humor und dem Wissen, was der andere denkt, scheint das Duo auch nach 30 Jahren Ehe noch zusammenzuhalten.