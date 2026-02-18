Tatort: SPOILER! So dramatisch wird Stefanie Reinspergers Abschied

Österreichs Burgstar verlässt den Tatort mit einer schauspielerischen Glanzleistung. Am Sonntag (20.15 Uhr, ORF 2) läuft mit „Schmerz“ die finale Folge für Rosa Herzog – und die hat es in sich.

Der Abschied von Stefanie Reinsperger aus dem Dortmunder Ermittlerteam war seit letztem Jahr kein Geheimnis mehr, doch die Art und Weise, wie ihre Figur Rosa Herzog die Bühne verlässt, dürfte viele überraschen. Wer auf ein versöhnliches Ende gehofft hat, wird enttäuscht: Es wird düster, politisch und emotional.

© ORF/WDR/Thomas Kost

Kriegstrauma im Ruhrpott

Darum geht's: Alles beginnt mit einem erschossenen Clubbesitzer im Rotlichtmilieu. Was zunächst wie eine Abrechnung unter Gangstern aussieht, entpuppt sich schnell als hochkomplexes Geflecht aus der Vergangenheit. Der Tote war ein untergetauchter serbischer Kriegsverbrecher.

Plötzlich rückt die Leiterin der Mordkommission, Ira Klasnic (Alessija Lause), ins Zentrum. Die traumatisierte Zeugin Maria – eine Prostituierte aus Bosnien – triggert bei Klasnic verdrängte Erinnerungen an die Gräueltaten der 90er-Jahre auf dem Balkan. Die Grenzen zwischen Dienst und persönlicher Betroffenheit verschwimmen hier komplett.

© ORF/WDR/Thomas Kost

Alte Feinde und neue Ermittlungen

Als wäre die Jagd nach weiteren Kriegsverbrechern in Dortmund nicht schon genug, taucht ein alter Bekannter auf: Daniel Kossik (Stefan Konarske). Der ehemalige Kollege, der mittlerweile beim LKA in Düsseldorf arbeitet, ist alles andere als auf Kuschelkurs. Er rollt den Mordfall an KTU-Chef Sebastian Haller neu auf – und zwar direkt gegen Faber und Herzog. Dass Kossik und Faber noch nie eine Männerfreundschaft pflegten, spürt man in jeder Sekunde.

„Sie sind der einzige Mensch, dem ich vertraue, der einzige Freund, den ich hab'.“ – Ein seltener Moment der Offenheit von Peter Faber gegenüber Rosa Herzog.

Warum das Einschalten lohnt

Man muss diesmal wirklich aufpassen. Wer zwischendurch mal kurz zum Kühlschrank geht, verliert bei den vielen Erzählsträngen leicht den Faden. Die Highlights der Folge:

Schauspiel-Power: Reinsperger liefert zum Abschied noch einmal richtig ab.

Kein Happy End: Es wird tragisch, auch wenn Rosa Herzog nicht den Serientod stirbt.

Faber allein zu Haus: Nach den Abgängen von Bönisch, Dalay und Pawlak verliert der „sperrige“ Peter Faber nun seine letzte Vertrauensperson.

Stefanie Reinsperger zieht es zurück auf die Theaterbühne, vor allem ans Wiener Burgtheater. Für das Dortmunder Team bedeutet das einmal mehr: Umbruch. Zurück bleibt ein zynischer Faber, der menschlich wieder ganz von vorn anfangen muss.