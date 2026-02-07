Alles zu oe24VIP
Frau (26) vergewaltigt und fast ermordet - neue Schock-Details
In Lebensgefahr

Frau (26) vergewaltigt und fast ermordet - neue Schock-Details

07.02.26, 10:47
Die Frau, die am Donnerstag mit massiven Verletzungen in einer Wohnung in Wien-Landstraße aufgefunden worden ist, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig.  

Das wird wahrscheinlich aufgrund ihres Gesundheitszustandes längere Zeit nicht möglich sein, hieß es vonseiten der Polizei. Derzeit wird das Umfeld der 26-Jährigen durchleuchtet. Die Frau befand sich am Samstag unverändert in einem lebensbedrohlichen Zustand, so der Wiener Gesundheitsverbund zur APA.

Nachdem die Mutter in Niederösterreich eine Vermisstenanzeige erstattet hatte, wurde die Wohnung der Frau geöffnet. Einsatzkräfte fanden die Frau schwerstverletzt, dehydriert und verwahrlost auf. Die 26-Jährige war kaum ansprechbar. Sie wurde sofort auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Ärzte stellten dort Hinweise auf schwere Gewalt fest, auch ein Sexualdelikt werde nicht ausgeschlossen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Video zum Thema: Frau (26) mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden

Lag seit Tagen in Wohnung

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau "bereits mehrere Tage in der Wohnung gelegen ist", wie Sprecher Markus Dittrich gegenüber der APA erklärte. Ob sie tatsächlich missbraucht worden sei, müssten "die Untersuchungen und Ermittlungen zeigen", sagte Dittrich. "Derzeit sieht es jedoch so aus, da ihre Verletzungen deutlich darauf hinweisen." Er sprach von Hämatomen und Schürfwunden am Körper der Österreicherin. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun in dem Fall.

