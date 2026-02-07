Großvater schoss auf eigene Enkelin (30)

Ein 82-jähriger Mann hat Freitagnachmittag im Bezirk Braunau auf seine 30-jährige Enkelin geschossen und sich dann selber getötet

Motiv dürfte ein Streit um einen kleinen Geldbetrag gewesen sein. Die Großmutter rief die Rettung, das Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Die 30-Jährige war zu Besuch bei ihren Großeltern, die in einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren lebten. Dabei kam es offenbar zu einem Streit wegen eines kleinen Geldbetrags, worauf der Pensionist "plötzlich eine Faustfeuerwaffe holte und einmal seiner Enkelin in den Bauch schoss", so die Ermittlungen zum Tathergang. Danach nahm sich der 82-Jährige das Leben. Die Waffe dürfte er legal besessen haben.

Die Ehefrau des Seniors, die Zeugin der Tat war, setzte einen Notruf ab. Die 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Laut Auskunft des Spitals vom Freitagabend war ihr Zustand stabil, so die Polizei.