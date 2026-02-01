Alles zu oe24VIP
Läderach bringt Schoki in die PlusCity
Ab 27. Februar

Läderach bringt Schoki in die PlusCity

01.02.26, 14:09
Ebenfalls neu: Escape Rooms am Marcusplatz und Bubble Waffles 

Pasching. In der PlusCity in Pasching (Bez. Linz-Land) darf man sich über drei Neuzugänge freuen. Seit einer Woche bekommt man im Sugarella Bubble Waffles, Crêpes und Belgische Waffeln ab 5,90 Euro mit dem Werbeversprechen „außen knusprig, inne fluffig“. Ebenfalls auf der süßen Seite: Der Schweizer Premium-Chocolatier Läderach setzt seinen Wachstumskurs in Österreich fort und eröffnet am Freitag, 27. Februar, eine neue Filiale am Atlantisplatz im Erdgeschoß.

Bereits Mitte Februar zieht am Marcusplatz Escape City mit drei Räumen voller zu lösender Rätsel ein. U. a. wird nachgespielt, dass die U-Bahn entführt wurde.

