Läderach bringt Schoki in die PlusCity

Ebenfalls neu: Escape Rooms am Marcusplatz und Bubble Waffles

Pasching. In der PlusCity in Pasching (Bez. Linz-Land) darf man sich über drei Neuzugänge freuen. Seit einer Woche bekommt man im Sugarella Bubble Waffles, Crêpes und Belgische Waffeln ab 5,90 Euro mit dem Werbeversprechen „außen knusprig, inne fluffig“. Ebenfalls auf der süßen Seite: Der Schweizer Premium-Chocolatier Läderach setzt seinen Wachstumskurs in Österreich fort und eröffnet am Freitag, 27. Februar, eine neue Filiale am Atlantisplatz im Erdgeschoß.

Bereits Mitte Februar zieht am Marcusplatz Escape City mit drei Räumen voller zu lösender Rätsel ein. U. a. wird nachgespielt, dass die U-Bahn entführt wurde.