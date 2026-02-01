40 Jahre Beziehung: Peter Cornelius rührt mit seiner Liebesgeschichte zu Tränen

Peter Cornelius ist der erfolgreichste Singer-Songwriter Österreichs: Mit Songs wie 'Du entschuldige - i kenn' di' eroberte er tausende Herzen. Im Interview mit Claudia Stöckl richtet er sehr emotionale Worte an seine Ehefrau, die seit 40 Jahren an seiner Seite steht.

Er hat Hits für Generationen geschrieben und ist in Deutschland noch immer der erfolgreichste österreichische Singer-Songwriter aller Zeiten: Peter Cornelius war am Sonntag in „Frühstück bei mir“ zu Gast. Anlässlich seines 75. Geburtstags am Donnerstag (29. Jänner) resümiert der Starmusiker sein Schaffen und blickt auf seine erfolgreiche Karriere zurück. Bis dann sein Herzensthema angesprochen wird: Sein Eheleben mit Frau Ulrike .

© TZOe Zeidler

Wie er sie kennenlernte

Cornelius erinnert sich an die Anfänge der Beziehung zurück: Als er seine 13 Jahre jüngere Frau Ulrike in Wien kennengelernt hat, war sie noch Studentin. Er lebte in München. "Wir haben jeden Tag telefoniert", erzählt er heiter.

© APA-Images / Contrast / Alexander Tuma

Seit 40 Jahren sind die beiden nun unzertrennlich. An ihre Hochzeit vor 25 Jahren denkt er noch immer voller Begeisterung zurück: "Ich weiß noch, wie energisch ich 'ja' gesagt hab."

"Was ist, wenn einer geht?"

Nachdem er geschildert hat, wie sie jeden Tag zusammen verbringen und er oft betont, wie er "ohne seine Frau aufgeschmissen wäre", stellt Stöckl die entscheidendeFrage, die das Fass zum Überlaufen bringt: "Denkt ihr manchmal daran, was ist, wenn der eine vor dem anderen geht?"

Spannung auch bei den Zuhörern. "Meine Frau ist 13 Jahre jünger, und Männer sterben früher. Sie wird damit klarkommen müssen, und ich hoffe und bete, dass es nicht umgekehrt ist", sagt der Musiker plötzlich ganz emotional mit zittriger Stimme.

Selbst Stöckl zu Tränen gerührt

Die Worte des Musikers treffen die Moderatorin: "Das hat dich jetzt sehr berührt." Ihre eigenen Tränen kann sie dabei nicht zurückhalten.