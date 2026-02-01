Alles zu oe24VIP
Klum, Legend
© Getty Images

Pre-Partys

Heidi Klum und Co.: Stars glühten für die Grammy-Verleihung vor

01.02.26, 14:02
Teilen

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Grammy Awards 2026 verliehen. Stars wie Kendrick Lamar, Lady Gaga und Bad Bunny kämpfen um die begehrten Trophäen, während Hollywood beim glamourösen Pre-Party-Marathon bereits in Feierlaune ist. 

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Grammy Awards 2026 verliehen – die renommiertesten Musikpreise der Welt. Die Show startet um 02:00 Uhr MEZ, und Fans weltweit fiebern mit, wer den begehrten Preis für das Album des Jahres mit nach Hause nimmt. Favoriten sind unter anderem Rapper Kendrick Lamar, Pop-Ikone Lady Gaga und Latino-Rapstar Bad Bunny.

Kendrick Lamar geht mit insgesamt neun Nominierungen ins Rennen, Lady Gaga folgt mit sieben und Bad Bunny mit sechs. Die Moderation übernimmt erneut Comedian Trevor Noah, während Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter angekündigt sind.

Partymarathon gestartet

Bereits am Samstag startete in Los Angeles der glamouröse Partymarathon. Bei diversen Pre-Partys tummelten sich Stars wie Demi Lovato, Heidi Klum, Winnie Harlow, Sharon und Kelly Osbourne, Adam Lambert, Paris Jackson und John Legend. Besonders im Fokus: Heidi Klum, die mit ihrem roten, weit ausgeschnittenen Kleid einen spektakulären Auftritt hinlegte und für Blitzlichtgewitter sorgte.

Die diesjährigen Grammys versprechen nicht nur spannende Musikmomente, sondern auch jede Menge Glamour, Star-Auftritte und exklusive Einblicke in die Welt der internationalen Musikszene. Wer am Ende die Trophäen für sich entscheiden wird, bleibt spannend – und die Nacht auf Montag könnte für einige Künstler historisch werden.

Die schönsten Bilder der Pre-Grammy-Partys

  • Winnie Harlow 1/9
    Heidi Klum
  • Winnie Harlow 2/9
    Paris Jackson
  • Winnie Harlow 3/9
    Adam Lambert
  • Winnie Harlow 4/9
    Paris Hilton
  • Winnie Harlow 5/9
    Martha Stewart
  • Winnie Harlow 6/9
    Suki Waterhouse
  • Winnie Harlow 7/9
    Sharon, Jack und Kelly Osbourne
  • Winnie Harlow 8/9
    Chrissy Teigen und John Legend
  • Winnie Harlow 9/9
    Winnie Harlow

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

© Getty Images

Grammy Pre-Partys

