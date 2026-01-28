Vor 68. Grammy-Verleihung: Räumt Kendrick Lamar erneut ab?

Rapper hat bereits 22 Grammys und ist nun neunfach nominiert - Lady Gaga mit sieben Gewinnchancen - Comedian Trevor Noah moderiert die Gala in der Nacht zum Montag

Nachdem Kendrick Lamar 2025 mit fünf Grammys die meisten Trophäen abräumte, kann der US-Rapper in der Nacht zum Montag (ab 2 Uhr MEZ) noch einen draufsetzen: Mit neun Nominierungen - darunter auch in den Hauptkategorien Album, Aufnahme und Song des Jahres - geht Lamar als Favorit ins Rennen um den wichtigsten Musikpreis der Welt. Der 38-Jährige hat bereits 22 Grammys und zahlreiche weitere Auszeichnungen, so wurde er 2018 für sein Album "DAMN" mit dem Pulitzerpreis geehrt.

Kendrick Lamar "GNX" © Hersteller

Die "Königin der Grammys" ist diesmal nicht nominiert, muss sich aber trotzdem keine Sorgen um ihren Thron machen: Mit 35 Grammys - drei davon aus dem vergangenen Jahr - ist die US-Sängerin Beyoncé unangefochten die meist prämierte Person in der Geschichte der Auszeichnungen, die in diesem Jahr schon zum 68. Mal verliehen werden.

Auch oft nominiert: Lady Gaga, Bad Bunny und Sabrina Carpenter

© Getty Images

Ebenfalls unter den Top-Nominierten sind diesmal Sängerin Lady Gaga mit sieben Gewinnchancen sowie Latin-Star Bad Bunny - der eine Woche später bei der Halbzeitshow des Super Bowl auftritt - Pop-Sängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas mit jeweils sechs. Auch zahlreiche Produzenten gehören zu den Top-Nominierten, darunter Jack Antonoff, bekannt für seine Arbeiten mit Stars wie Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde, und der kanadische Hitmacher Cirkut (Henry Walter) mit je sieben Nominierungen und der rumänisch-kanadische Ton-Ingenieur Serban Ghenea mit sechs.

© Getty Images

Moderieren wird die Gala auch in diesem Jahr wieder der Comedian Trevor Noah (41) - zum sechsten Mal in Folge, allerdings nach eigenen Angaben auch zum letzten Mal. Der südafrikanische Comedian hatte 2022 seine "Daily Show" beim US-Sender Comedy Central aufgegeben, die er 2015 vom langjährigen Gastgeber Jon Stewart übernommen hatte. Seitdem ist er unter anderem mit einer Stand-up-Tournee und einem Podcast unterwegs.

Goldene Grammophone in mehr als 90 Kategorien

Auftreten oder Preise verleihen sollen unter anderem Leon Thomas, Sabrina Carpenter, Katseye, Addison Rae, Pharrell Williams, Harry Styles und Doechii. Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt und werden in mehr als 90 Kategorien verliehen - auch wenn nicht alle davon während der rund vierstündigen Show live gezeigt werden. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone.

© Instagram

In den vergangenen Jahren hatten die Grammys immer auch politische Töne. So gab es 2025 Kritik am damals gerade in seine zweite Amtszeit gestarteten US-Präsident Donald Trump - wenn auch ohne seinen Namen zu nennen. Ähnliches dürfte diesmal wieder vorkommen - auch wenn Harvey Mason, Chef der Recording Academy, die die Grammys verleiht, schon im Vorfeld betonte, dass die Musik im Mittelpunkt stehe: "Wir halten immer den Atem an und versuchen, eine der kompliziertesten Shows auf die Beine zu stellen, und uns darauf zu konzentrieren, die Musik zu feiern."