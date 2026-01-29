Neuer Konzert-Rekord: Harry Styles bremst Coldplay aus

Das Dutzend ist voll! Harry Styles sorgt für den größten Konzerthype des Jahres und hat jetzt das 12. Konzert im Londoner Wembley Stadion fixiert. Dazu bricht er auch in Amsterdam und New York alle Rekorde.

In Österreich sind Coldplay die Allergrößten: 250.000 Fans bei gleich vier Konzerten im Happel-Stadion (2023) In England haben Chris Martin und Co. indes in Pop-Schnuckel Harry Styles ihren Meister gefunden. Der stockte seine ab 12. Juni gezündete Serie „Together Together jetzt auf 12 Konzerte im legendären Wembley Stadion auf. Um 2 mehr als die bisherige Rekord-Serie „Music Of The Spheres“ von Coldplay (2024) und gleich um vier mehr als Taylor Swift (2023).

© Instagram

Geplant waren eigentlich „nur“ 6 London-Konzerte Doch nach dem Hype um die Tickets mit bis zu 450.000 Fans pro Show im Warteraum legte der Pop-Schnuckel nach. Auch in Amsterdam: Dort zündet er zwischen 16. Mai und 5. Juni immerhin noch 10 Stadien-Konzerte.

© Instagram



In den USA hat Styles für sein Live-Comeback ab 26. August bislang 30 Konzerte im Madison Square Garden gebucht. Nach über 11,5 Millionen Pre-Sale Anmeldungen für „nur“ 540.000 Karten rechnen Insider nun jedoch mit mindestens 10 weiteren Auftritten.

Der größte Tour-Hype des Jahres. Am 28. Februar gibt’s die erste Hörprobe. Da rockt Styles mit dem neuen Hit „Aperture“, der mit 12,478 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden einen neuen Spotify Rekord aufstellte, die BRIT-Awards. Gut möglich, dass er schon am Sonntag (1. Februar) seinen 32. Geburtstag mit einem Überraschungs-Auftritt bei den Grammys feiert.