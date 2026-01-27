Alles zu oe24VIP
Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord
© zeidler

Hype des Jahres

Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord

Von
27.01.26, 16:05
Teilen

Harry Styles sorgt für den größten Konzerthype des Jahres und bricht in London, Amsterdam und New York alle Rekorde.  

10 mal Wembley Stadion. Im Sommer 2024 stellten Coldplay mit ihrer Konzert-Serie in London einen Fabel-Rekord auf .Und ließen dabei auch Oasis, die aus Termin-Gründen nur 7 Mal im Wembley abrocken konnten alt aussehen. Taylor Swift, die 2023 8 Mal mit der „Eras-Show auftrat. Ja sowieso. Jetzt sind Chris Martin & Co. ihren Rekord los, bzw .müssen ihn teilen, denn nun hat auch Harry Styles für den Sommer 2026 gleich 10 Konzerte im Londoner Wembley Stadion angesetzt.

Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord
© Instagram

Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord
© Facebook


Geplant waren eigentlich „nur“ 6 London-Konzerte unter dem Motto „Together Together“. Doch nach dem Hype um die Tickets und den neuen Hit „Aperture“, der mit 12,478 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden einen neuen Spotify Rekord aufstellte, legte der Pop-Schnuckel nach.

Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord
© Instagram

Konzert-Beben: Harry Styles egalisiert Coldplay-Rekord
© Sony Music

Und das nicht nur in London. Auch in Amsterdam ist Harry Styles jetzt schon beim10. Stadion-Konzert angelangt. Dazu gibt er gleich 30 – in Worten: dreißig! - Konzerte im New Yorker Madison Square Garden. Damit sorgt Harry Styles für den größten Konzert-Hype des Jahres.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

