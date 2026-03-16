Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.03.2016

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Außergewöhnliche Begegnungen. Nicht drängen, geduldig dranbleiben!

Außergewöhnliche Begegnungen. Nicht drängen, geduldig dranbleiben! Beruf: Neue Impulse offen annehmen und auf wohlüberlegte Weise einbauen!

Neue Impulse offen annehmen und auf wohlüberlegte Weise einbauen! Fitness:Nicht zu zielstrebig! Lassen Sie sich Spielräume für Improvisationen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst. Das verfliegt bald wieder.

Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst. Das verfliegt bald wieder. Beruf: Eine starre Haltung provoziert nur Widerstand. Reagieren Sie flexibel!

Eine starre Haltung provoziert nur Widerstand. Reagieren Sie flexibel! Fitness:Lassen Sie Unruhe und Ärger los! Leichtigkeit ist das Wohlfühlrezept.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wenn Sie nicht leichtsinnig werden, dürfen Sie ruhig mehr Spaß haben.

Wenn Sie nicht leichtsinnig werden, dürfen Sie ruhig mehr Spaß haben. Beruf: Denken Sie sich in andere hinein, um akzeptable Lösungen zu finden!

Denken Sie sich in andere hinein, um akzeptable Lösungen zu finden! Fitness:Nicht gleich alle Energie verpulvern, auch wenn Sie motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen lockerer und verspielter können Sie die Stimmung heben.

Ein bisschen lockerer und verspielter können Sie die Stimmung heben. Beruf: Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen!

Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen! Fitness:Verschaffen Sie sich Auslauf und Abwechslung. Das wirkt beruhigend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zu wenig Aufmerksamkeit? Punkten Sie, indem Sie souverän reagieren!

Zu wenig Aufmerksamkeit? Punkten Sie, indem Sie souverän reagieren! Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen, lassen Sie Andere mitreden!

Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen, lassen Sie Andere mitreden! Fitness:Vorsicht und Gelassenheit verhindern Aufregungen und unnötigen Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vielleicht entwickeln Sie mal mehr Humor, um Spannungen aufzulösen.

Vielleicht entwickeln Sie mal mehr Humor, um Spannungen aufzulösen. Beruf: Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Machen Sie vorbehaltlos mit!

Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Machen Sie vorbehaltlos mit! Fitness:Tun Sie sich heute kein Zwang an! Lassen Sie alles auf sich zukommen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Hat jemand Ihre Neugier erweckt? Nähern Sie sich lieber vorsichtig!

Hat jemand Ihre Neugier erweckt? Nähern Sie sich lieber vorsichtig! Beruf: Nutzen Sie heute die Chance, sich endlich einvernehmlich zu einigen!

Nutzen Sie heute die Chance, sich endlich einvernehmlich zu einigen! Fitness:Es täte Ihnen gut, wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit zu genießen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Bleiben Sie heute gelassen und möglichst tolerant in der Defensive!

Bleiben Sie heute gelassen und möglichst tolerant in der Defensive! Beruf: Widerspruch ist bestimmt kontraproduktiv. Taktieren Sie diplomatisch!

Widerspruch ist bestimmt kontraproduktiv. Taktieren Sie diplomatisch! Fitness:Lieber ein wenig langsamer, um Hindernisse rechtzeitig wahrzunehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bleiben Sie auf konstruktivem Kurs, statt sich rebellisch zu geben!

Bleiben Sie auf konstruktivem Kurs, statt sich rebellisch zu geben! Beruf: Sind Sie nicht etwas zu euphorisch? Neue Ideen realistischer prüfen!

Sind Sie nicht etwas zu euphorisch? Neue Ideen realistischer prüfen! Fitness:Bloß nicht wieder zu kämpferisch, seien Sie endlich einmal gelassener!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nicht immer so bierernst! Seien Sie heute bereit, mehr Spaß zu haben!

Nicht immer so bierernst! Seien Sie heute bereit, mehr Spaß zu haben! Beruf: Viel mutiger! Ungewöhnliche Ideen brechen verkrustete Strukturen auf.

Viel mutiger! Ungewöhnliche Ideen brechen verkrustete Strukturen auf. Fitness:Engen Sie sich mit Ihren Regeln nicht ein! Freiräume sind produktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Tasten Sie sich behutsamer vor, statt mit der Tür ins Haus zu fallen!

Tasten Sie sich behutsamer vor, statt mit der Tür ins Haus zu fallen! Beruf: Einfühlsam und geduldig können Sie andere für Ihre Ideen gewinnen.

Einfühlsam und geduldig können Sie andere für Ihre Ideen gewinnen. Fitness:Sie sind in Ihrem Element. Kontrolliert vorzugehen ist aber wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Spielen Sie unbeschwert mit und lassen Sie mehr Freude aufkommen!

Spielen Sie unbeschwert mit und lassen Sie mehr Freude aufkommen! Beruf: Flexibler, aber trotzdem sehr konzentriert eines nach dem anderen!

Flexibler, aber trotzdem sehr konzentriert eines nach dem anderen! Fitness:Mehr Leichtigkeit ist heute unerlässlich. Daher nicht wieder grübeln!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.