Dieses geniale Trend-Workout strafft Ihren Körper in nur 5 Minuten

Ein straffer Körper ganz ohne schweißtreibende Quälerei im Fitnessstudio? Was fast zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in Japan längst ein Mega-Trend. Dürfen wir vorstellen: Das „Zero Training“! Wir verraten, wie Sie sich in nur fünf Minuten am Tag in Bestform bringen.

Wer träumt nicht von einem straffen Körper, pünktlich zur warmen Jahreszeit? Doch die Realität sieht meist anders aus. Wir sitzen stundenlang gekrümmt am Schreibtisch, haben eine schlechte Haltung und abends fehlt schlichtweg die Energie für ein hartes Workout. Die gute Nachricht: Sie müssen Ihr Leben nicht radikal umkrempeln! Ein neuer Trend aus Japan verspricht jetzt maximale Ergebnisse mit minimalem Aufwand.

Das Geheimnis hinter dem „Zero Training“

Die Methode, die von der japanischen Fitness-Expertin Tomomi Ishimura entwickelt wurde, zielt darauf ab, den Körper zurück in die sogenannte „Null-Position“ zu bringen, also in die ursprünglich natürliche Haltung. Ohne großen Aufwand und ohne teure Geräte können Sie so Ihren Stoffwechsel aktivieren.

© Getty Images

Denn unser Berufsalltag im Sitzen zieht unseren Körper völlig aus der Balance. Die Folgen? Die Muskeln erschlaffen, der Kreislauf fährt herunter und der Stoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht. Oft ist genau dieser Bewegungsmangel der heimliche Auslöser für ungewollte Gewichtszunahme.

So funktioniert das 5-Minuten-Training

© Getty Images

Alles, was Sie brauchen, ist eine Matte und fünf Minuten Zeit. Das Training setzt auf einen Mix aus Atemkontrolle, Dehnung und Entspannung. Hier ist die Anleitung für Ihren straffen Körper:

1. Die „Null-Position“ einnehmen

Legen Sie sich flach auf den Rücken (am besten auf eine Matte). Achten Sie darauf, dass Hals und Nacken leicht gestreckt sind und in einer geraden Linie zu den Schultern stehen. Die Arme liegen entspannt parallel zum Oberkörper, das Becken liegt flach auf. Winkeln Sie nun die Beine an, bis die Fußsohlen und Zehen komplett den Boden berühren.

2. Atemtechnik

Atmen Sie für ca. 30 Sekunden ganz normal, aber fokussieren Sie sich mental nur auf Ihren Atem. Wechseln Sie dann zur Brustatmung: Atmen Sie so ein, dass sich der Brustkorb maximal dehnt, und wieder aus. Zum Schluss folgt die tiefe Bauchatmung: Tief in den Bauch einatmen und besonders lange wieder ausatmen. (Auch hier jeweils ca. 30 Sekunden).

3. Dehnen & Entspannen

Strecken, heben und senken Sie die Arme einige Male. Danach entspannt zurück in die Grundposition legen. Jetzt wird die Brust „geöffnet“. Strecken und dehnen Sie Oberkörper und Rücken in Richtung der Schultern. Halten Sie diese Position für 15 bis 30 Sekunden und atmen Sie dabei ruhig weiter. Nach einer kurzen Pause spannen Sie Ihre Hüft- und Beckenmuskulatur fest an und lassen sie wieder locker. Strecken Sie abwechselnd ein Bein mit fest angespannter Muskulatur knapp über dem Boden aus. Ein paar Sekunden halten und das Bein wieder aufstellen. Zum Schluss sind die Zehen dran! Einfach ein paar Mal kräftig strecken und wieder entspannen. Fertig!

Die Effekte

Nur fünf Minuten am Tag reichen laut Erfinderin Ishimura aus, um den Körper nachhaltig zu verändern. Wer das Zero Training regelmäßig anwendet, belohnt sich nicht nur mit einer aufrechten, natürlichen und entspannten Körperhaltung. Der sanfte Reset wirkt auch wie ein echter Frische-Kick für Kreislauf und Stoffwechsel, die absolute Grundvoraussetzung für einen straffen, gesunden Körper.