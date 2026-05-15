Hot! Georgina Rodríguez lässt für Calzedonia die Hüllen fallen

Calzedonia startet mit prominenter Unterstützung in den Sommer 2026. Für die neue Swimwear-Kampagne holt sich die italienische Brand niemand Geringeren als Cristino Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez vor die Kamera.

Die Partnerin von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo zählt längst zu den bekanntesten Stil-Ikonen ihrer Generation. Ob auf dem roten Teppich, bei Fashion-Events oder im Urlaub: Georgina Rodríguez weiß, wie man feminine Looks mit luxuriöser Leichtigkeit inszeniert. Kein Wunder also, dass Calzedonia sie nun zum Gesicht der neuen Swimwear Collection macht.

„Für mich steht das Meer für Freiheit, Energie und Weiblichkeit. Ich habe die Bademoden-Kollektion von Calzedonia schon immer geliebt und trage sie seit Jahren. Dass ich heute das Gesicht der Marke sein darf, ist eine große Ehre“, schwärmt Rodríguez über die Zusammenarbeit.

Georgina Rodríguez bringt mediterranen Glamour an den Strand

Jetzt tauscht Georgina Red-Carpet-Roben gegen Bikinis und macht dabei klar: Auch am Strand darf es stylisch sein. In der neuen Calzedonia-Kampagne präsentiert sie Swimwear, die nicht nur für den Sprung ins Meer gemacht ist, sondern auch für den großen Auftritt am Pool, auf der Yacht oder beim Aperitivo an der Beachbar.

© Calzedonia

Die neue SS26-Kollektion setzt auf trendbewusste Schnitte, schmeichelnde Passformen und Details, die aus klassischen Beach-Looks echte Hingucker machen. Im Mittelpunkt steht die weibliche Silhouette – selbstbewusst, modern und unkompliziert glamourös. Besonders im Fokus: Designs, die Stil und Komfort verbinden.

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Zu den Highlights der von Georgina präsentierten Looks zählt etwa „Minimal Fit“, ein eleganter Style mit feinen goldfarbenen Details. Wer es funkelnder mag, setzt auf „Sequin Net“, das mit dezentem Pailletten-Schimmer für einen Hauch Glamour am Pool sorgt. Deutlich wilder wird es mit „Savage Shades“: Der ausdrucksstarke Animal-Print in erdigen Tönen bringt eine moderne, sinnliche Note in die Kollektion.

© Calzedonia

Mit Georgina Rodríguez als Teil der Calzedonia Family setzt die Brand erneut auf eine Persönlichkeit, die moderne Weiblichkeit und Selbstbewusstsein authentisch verkörpert und damit perfekt den Spirit der Swimwear Collection 2026 widerspiegelt.