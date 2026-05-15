Regelbrüche & Baby-Überraschung: Die absoluten Aufreger-Looks aus Cannes

Die 79. Filmfestspiele in Frankreich sind in vollem Gange und der rote Teppich wird zum absoluten Promi-Hotspot. Zwischen einer süßen Schwangerschaftsverkündung und einem spektakulären Regelbrüchen sorgen die Stars in diesem Jahr für unvergessliche Red-Carpet-Momente.

Jedes Jahr im Mai verwandelt sich die berühmte Croisette an der Côte d'Azur in die wohl glamouröseste Modebühne der Welt. Seit Dienstag (12. Mai) laufen die 79. Filmfestspiele von Cannes, und während die Elite des Weltkinos noch bis zum 23. Mai um die begehrte Goldene Palme kämpft, teilt sich der Wettbewerb das Rampenlicht mit einem ebenso hart umkämpften Event: dem Schaulaufen der Haute Couture.

Schon die ersten Tage lieferten glamouröse Fashion-Momente und zogen alle Blicke auf sich. Doch wer dachte, das war schon alles, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Der rote Teppich legte noch einmal gewaltig nach.

Demi Moore pfeift auf die Regeln

Wer das Festival kennt, weiß: Die Kleidervorschriften in Cannes sind streng. Sehr voluminöse Kleider und insbesondere endlos lange Schleppen stoßen bei den Organisatoren oft auf wenig Gegenliebe.

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Doch für Hollywood-Ikonen gelten offenbar eigene Gesetze! Demi Moore sorgte für den Fashion-Aufreger schlechthin, als sie in einem unfassbar ausladenden, fliederfarbenen XXL-Traumkleid von Gucci über den Teppich schwebte, inklusive einer Mega-Schleppe, die definitiv an die Grenzen des Erlaubten stieß. Demi Moore sitzt in diesem Jahr in der offiziellen Festivaljury. Gemeinsam mit acht weiteren Juroren entscheidet sie über die Vergabe der wichtigsten Preise, darunter auch die Goldene Palme. Bei der Chef-Jurorin haben die strengen Türsteher von Cannes also offensichtlich (und zum Glück für uns!) noch einmal ein Auge zugedrückt.

Riley Keoughs gewagter Nackt-Look

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Demi Moore war jedoch nicht die einzige Rebellin auf der Croisette. Auch Riley Keough bewies bei der Premiere von „Parallel Tales“ am 14. Mai, wie man die Vorschriften umgehen kann. Erst 2025 führte Cannes eine Verschärfung der Kleiderordnung ein. Um dem Trend der „Naked Dresses“ einen Riegel vorzuschieben, hieß es im offiziellen Regelwerk: „Aus Gründen der Anständigkeit ist Nacktheit auf dem Roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten.“

Riley Keough fand jedoch das perfekte Schlupfloch: Die 36-Jährige hüllte sich in ein atemberaubendes Ensemble aus der Frühjahrskollektion von Chanel. Der Look bestand aus einem komplett transparenten, rosafarbenen Blazer und einem passenden Rock mit edlen Perlenstickereien an den Säumen. Um das Nackt-Verbot zu umgehen, trug sie darunter ein schlichtes, beigefarbenes BH- und Höschen-Set.

Barbara Palvin und Dylan Sprouse im Baby-Glück

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Für den wohl emotionalsten Moment des bisherigen Festivals sorgte jedoch ein junges Traum-Paar. Es gab süße Babynews auf der Croisette: Topmodel Barbara Palvin und Schauspieler Dylan Sprouse werden zum ersten Mal Eltern. Statt einer simplen Social-Media-Ankündigung wählten die beiden die große Bühne von Cannes, um die freudige Nachricht offiziell zu machen.

Eng umschlungen, schwer verliebt und überglücklich schritten sie über den roten Teppich und setzten dabei Barbaras wunderschönen Babybauch perfekt in Szene. Laut dem US-Portal TMZ soll der kleine Sprouse-Nachwuchs übrigens gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen: Bereits im August oder September soll das Baby das Licht der Welt erblicken.