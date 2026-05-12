Film-Festival Cannes: Erste Top-Stars sind gelandet

Das Schaulaufen an der Croisette hat begonnen. Dienstagabend werden die Filmfestspiele in Cannes offiziell eröffnet.

Ab Dienstag wird es spannend, wenn an der Croisette die 79. Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Angekündigt sind Promis wie Penélope Cruz, Glenn Close, Bill Murray, Dustin Hoffman oder Sandra Hüller. John Travolta zeigt seinen ersten Film als Regisseur. Und Barbra Streisand und "Der Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson werden mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet.

Demi Moore © Getty

Stellan Skarsgard © Getty

Iris Knobloch © Getty

Bei all dem Glamour und den Promis fällt aber auch auf: Die großen Hollywoodstudios halten sich heuer zurück. Im Wettbewerb vertreten sind jedoch zwei US-amerikanische Regisseure aus dem Arthouse- und Independentkino: "The Man I Love" von Ira Sachs mit Oscarpreisträger Rami Malek und James Gray mit "Paper Tiger", der wie erwartet jüngst nachnominiert wurde und mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Miles Teller die vielleicht größte Stardichte im Rennen um die Goldene Palme aufweist. Hollywoodblockbuster wie "Mission: Impossible – The Final Reckoning" mit Tom Cruise, der 2025 in Cannes noch außer Konkurrenz präsentiert wurde, fehlen hingegen.

Heidi Klum © Getty

Caroline Scheufele © Getty

Palina Rojinski © Getty

Erste Stars bereits gelandet

Emma Thynn © Getty

Skye Hankey © Getty

Caroline Daur © Getty

Bereits an der Côte d'Azur eingetroffen sind zahlreiche VIPs. Darunter die Schauspiel-Stars wie Stellan Skarsgard, Demi Moore und Chloe Zhao. Auch Heidi Klum weilt bereits mit ihrem Hündchen in Cannes. Ebenso wie Chopard-Chefin Caroline Scheuffele, Influencerin Caroline Daur, TV-Star Palina Rojinski und Cannes-Präsidentin Iris Knobloch.