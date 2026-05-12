Meghan zeigt private Fotos von Archie und Lilibet im Disneyland

Herzogin Meghan teilt seltene Einblicke in ihr Privatleben. Gemeinsam mit Prinz Harry, den Kindern Archie und Lilibet sowie ihrer Mutter Doria Ragland genoss sie einen magischen Tag im Disneyland. Die Fotos zeigen eine entspannte Familie fernab des royalen Protokolls in Kalifornien.

Die ehemalige „Suits“-Darstellerin Meghan sorgt mit neuen Aufnahmen für Begeisterung bei ihren Followern. Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige eine Bilderstrecke, die sie mit ihren engsten Vertrauten in den berühmten Themenwelten von Anaheim zeigt. Hand in Hand erkundeten Harry, Meghan und der Nachwuchs die Parks. Besonders ein Foto sticht hervor: Meghan gibt ihrer Mutter Doria einen liebevollen Kuss auf die Wange, während beide Mickey-Maus-Ohren tragen. Im Hintergrund spielen Archie und Lilibet mit bunten Luftballons. Auch ein Besuch im „California Adventure Park“ stand auf dem Programm, wo die Familie sichtlich entspannt wirkte. Meghan wählte für den Ausflug einen lässigen Look aus Jeans und weißer Bluse.

Lilibet trifft ihre Vorbilder

Für die kleine Lilibet ging bei dem Trip ein echter Traum in Erfüllung. Sie wurde von Cinderella in den Arm genommen und plauderte angeregt mit einer weiteren Disney-Prinzessin. Ihr Bruder Archie zeigte sich verspielter und versteckte sich frech hinter einer Säule. Nach den Begegnungen genossen die Geschwister gemeinsam eine ruhige Bootsfahrt durch zauberhafte Miniaturwelten und ließen sich einfach treiben.

Lilibet in DIsneyland © Instagram

Galaktischer Abschluss für Archie

Zum Ende des Ausflugs wurde es für die Familie noch galaktisch. Sie spazierten durch den Themenbereich „Star Wars: Galaxy’s Edge“. Angesichts eines wachsamen Stormtroopers suchte die kleine Lilibet jedoch lieber Schutz hinter dem Rücken ihrer Eltern. Laut einem Insider des US-Magazins „People“ war der Ausflug eine gemeinsame Feier für die Geburtstage der Kinder. „Die Kinder sind viel mit den Fahrgeschäften gefahren, und für Meghan und ihre Mutter war es eine ganz besondere Art, den Muttertag noch etwas zu verlängern“, heißt es aus dem Umfeld der Familie.