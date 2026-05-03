Saisonstart an einem der stillsten Orte Niederösterreichs

Zu Monatsbeginn hat eines der stillsten Orte Niederösterreichs wieder seine Pforten geöffnet: Das Benediktinerstift Altenburg im Waldviertel startet in die Saison 2026 – mit einem völlig neuen Programm!

Die Saison hat für jeden etwas: Fastenwochen, Meditationen und klösterliche Auszeiten mit Yoga und Waldbaden stehen ebenso auf dem Programm wie atmosphärische Nachtführungen durch das mittelalterliche Gemäuer. Wer tiefer eintauchen will, entdeckt bei Spezialführungen verborgene Orte – und zwei außergewöhnliche Kunstsammlungen (Arnold und Sainitzer), die bei Kuratorenführungen zugänglich gemacht werden.

Einzigartig weltweit: Kloster UNTER dem Kloster!

Das absolute Highlight: Stift Altenburg gehört zu den wenigen Klöstern weltweit, wo im Barock ein prachtvoller Neubau direkt über dem mittelalterlichen Bestand errichtet wurde. Eine Zeitreise vom Mittelalter ins Barock – zum Anfassen! Dazu warten Stiftsbibliothek, groteske Krypta, Fresken von Paul Troger und herrliche Gärten. Seit 1144 leben hier Benediktinermönche – entsprechend viel hat Altenburg zu erzählen.Die Saison läuft von 1. Mai bis 26. Oktober 2026.