Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Saisonstart an einem der stillsten Orte Niederösterreichs
© Martin Mathes

Einkehr

Saisonstart an einem der stillsten Orte Niederösterreichs

03.05.26, 12:17
Teilen

Zu Monatsbeginn hat eines der stillsten Orte Niederösterreichs wieder seine Pforten geöffnet: Das Benediktinerstift Altenburg im Waldviertel startet in die Saison 2026 – mit einem völlig neuen Programm! 

Die Saison hat für jeden etwas: Fastenwochen, Meditationen und klösterliche Auszeiten mit Yoga und Waldbaden stehen ebenso auf dem Programm wie atmosphärische Nachtführungen durch das mittelalterliche Gemäuer. Wer tiefer eintauchen will, entdeckt bei Spezialführungen verborgene Orte – und zwei außergewöhnliche Kunstsammlungen (Arnold und Sainitzer), die bei Kuratorenführungen zugänglich gemacht werden.

Einzigartig weltweit: Kloster UNTER dem Kloster!

Das absolute Highlight: Stift Altenburg gehört zu den wenigen Klöstern weltweit, wo im Barock ein prachtvoller Neubau direkt über dem mittelalterlichen Bestand errichtet wurde. Eine Zeitreise vom Mittelalter ins Barock – zum Anfassen! Dazu warten Stiftsbibliothek, groteske Krypta, Fresken von Paul Troger und herrliche Gärten. Seit 1144 leben hier Benediktinermönche – entsprechend viel hat Altenburg zu erzählen.Die Saison läuft von 1. Mai bis 26. Oktober 2026.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen