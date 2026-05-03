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Weinbauschule Krems bringt ersten Edel-Sekt in den Verkauf
© Jürgen Mück

Premiere

Weinbauschule Krems bringt ersten Edel-Sekt in den Verkauf

03.05.26, 12:13
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Ein besonderer Tropfen ist ab sofort erhältlich: Die Weinbauschule Krems verkauft erstmals einen Sekt nach der „Méthode Traditionnelle" – der aufwendigsten und hochwertigsten Herstellungsmethode überhaupt. 

Das Ergebnis ist das Produkt echter Geduld: Die zweite Gärung findet in der Einzelflasche statt, danach reift der Sekt mindestens neun Monate auf der Hefe. Dann werden die Flaschen bis zu sechs Wochen lang bis zu 32-mal gerüttelt – bis sich die feinen Hefepartikel absetzen und entfernt werden können. Kellermeister Rudolf Völker: „Ein Prozess, der Geduld und Präzision verlangt." Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) schwärmt: „Der Konsumtrend geht klar zu regionalen Produkten mit hoher Qualität – genau das erfüllt dieser Sekt."

Wo kaufen?

Der edle Schaumwein ist ab sofort im Hofladen der Weinbauschule Krems sowie im Landhauskeller im St. Pöltner Regierungsviertel erhältlich.

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