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25 Jahre Reblaus Express: DIESE Stationen sind ein MUSS
© Gerfried Hafner

Jubiläumsfeier

25 Jahre Reblaus Express: DIESE Stationen sind ein MUSS

03.05.26, 11:32
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Der Reblaus Express ist "die schönste Verbindung zwischen Wein- und Waldviertel“. Der Reblaus Express feiert heute Jubiläum – und lädt zu einem großen Fest für die ganze Familie ein! 

An jedem Halt gibt's heute was zu erleben.

  • Retz: Bahnhofsfest mit dem „Windmühlen-Echo Retz" von 9 bis 12 Uhr – Musik, Essen und Trinken inklusive.
  • Pleißing: Der Bummelzug chauffiert durch Hardegg – Österreichs kleinste Stadt – direkt in den Nationalpark Thayatal. Unvergesslich!
  • Weitersfeld: Buntes Familienfest von 10 bis 14 Uhr – Hüpfburg, Jugendfeuerwehr, Jugendkapelle und Weinverkostung der Manhartsberger Winzer.
  • Langau: Seilspringen, Sackhüpfen, Gummistiefelweitwurf und Schatzsuche – das Spielefest für Jung und Alt direkt am Bahnhof macht Laune!
  • Geras-Kottaun: Bahnhofskaffee, Heurigenstimmung und Sonderführungen durchs Stift Geras – auch am 2. Mai geöffnet!
  • Drosendorf (Zielbahnhof): Das große Finale! Tag der Stadtmauernstädte mit Markt, Stadtführungen, Schloss, Jazzkeller – und dem E-Shuttle „Drosi-Express" für alle, die gemütlich cruisen wollen. 

25 Jahre Reblaus Express: DIESE Stationen sind ein MUSS
© Weinviertel Tourismus

Jetzt heißt es also: Zusteigen!

25 Jahre Reblaus Express: DIESE Stationen sind ein MUSS
© Gerfried Hafner

Die schönste Verbindung zwischen Wein- und Waldviertel  

25 Jahre Reblaus Express: DIESE Stationen sind ein MUSS
© Gerfried Hafner

Und diese Bezeichnung trägt die nostalgische Erlebnisbahn nicht ohne Grund. Auf 40 Kilometern pendelt der Zug gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten Retzer Weingärten und den stillen Wäldern und Teichen des Waldviertels. Mitunter weitab von Straßen und Siedlungen führt die Strecke über Hügelland und durch Flussniederungen, kleinräumige Feldflure und ausgedehnte Wälder. Genussvolles Abschalten vom Alltag ist hier garantiert.  

Die Zugsgarnitur des Reblaus Express setzt sich aus nostalgischen, dunkelgrünen Waggons mit offenen Plattformen zusammen, die von einer Diesellokomotive gezogen werden. Im mitgeführten Fahrradwaggon werden die Räder kostenlos transportiert. Ein weiteres Highlight ist der Heurigenwaggon, der immer mit dabei ist. Zahlreiche touristische Geheimtipps liegen an der Strecke des Reblaus Express und laden zum Entdecken und Erkunden ein. Die Kombination aus, Naturerlebnis, Kulinarik, Weingenuss, Brauchtum und Kultur macht eine Fahrt mit dem Reblaus Express stets zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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