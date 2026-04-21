Dieses Land verbietet Rauchen für alle ab 2009 Geborenen

Im Vereinigten Königreich wird Rauchen für alle, die nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, verboten.

Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 17 Jahren oder jünger dürfen im Vereinigten Königreich keine Zigaretten mehr kaufen. Das britische Parlament hat die entsprechende "Tobacco and Vapes Bill" am Dienstag verabschiedet. Sowohl das Unterhaus als auch das Oberhaus haben sich auf den endgültigen Entwurf geeinigt.

Konkret soll damit jeder, der nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurde, vom Rauchen abgehalten werden. Geschäften wird es untersagt, Tabak an diese Personengruppe zu verkaufen. Dadurch soll die erste rauchfreie Generation geschaffen werden.

Mit den neuen Maßnahmen wird etwa auch das "Vapen" auf Spielplätzen, in Autos mit Kindern, vor Schulen oder in Krankenhäusern verboten. Private Außenbereiche, größere Freiflächen wie Strände oder auch Schanigärten sind von der Regelung ausgenommen.