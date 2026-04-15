Nach Streit um Gutschein: Teenies raubten Trafik aus

Nach den beide jungen Räubern wird derzeit gefahndet.

Ein Streit rund um einen Gutschein aus einem Zigarettenautomaten eskalierte am Dienstagvormittag in einer Trafik in Hernals. Dort hatte ein 14-Jähriger zuerst Zigaretten bei einem Automaten gekauft.

Doch statt das Rückgeld bar zu erhalten, musste sich der Jugendliche mit einem Gutschein abfinden. Der 14-Jähriger verschwand zwar kurz danach, kehrte aber mit einem gleichaltrigen Begleiter zurück. Die Situation eskalierte.

Die Teenies bedrohten den Trafikanten und verlangten, dass er den Gutschein auszahle. Weil dies nicht möglich sei und der Angestellte drohte die Polizei zu rufen, stieß ein Jugendlicher den Mann zur Seite und klaute Geld aus der Kassalade. Währenddessen soll sein Komplize den Trafikanten mit Gegenständen beworfen haben.

Videoaufzeichnungen entlarvten amtsbekannte Täter

Anschließend flüchteten die beiden mit Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnten Polizisten beide mutmaßlichen Täter identifizieren.

Diese waren bereits amtsbekannt. Es handelt sich um einen 14-jährigen Serben und einen gleichaltrigen Österreicher. Die Fahndung nach den beiden ist in vollem Gange. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweisezur Tat bzw. zum Verbleib der beiden Tatverdächtigen werden, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.