Spargelernte: Bauern kämpfen um Erntehelfer

Erntehelfen kommen immer häufiger aus Südostasien.

OÖ. Es ist bereits der erste Spargel aus dem Eferdinger Becken erhältlich. Die Suche nach Erntehelfern war heuer besonders schwer: Viele ukrainische Arbeitskräfte, die bisher regelmäßig ernten geholfen haben, sind heuer aufgrund des Krieges ausgefallen. Durch eine Gesetzesänderung in Deutschland können deutsche Betriebe höhere Netto-Löhne anbieten.

Zusätzlich belasten die gestiegenen Energiepreise die heimischen Bauern. Die Spargelpreise wurden folglich heuer etwas erhöht und erreichen Spitzen von bis zu 15 Euro pro Kilo. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten ist OÖ kaum noch konkurrenzfähig gegenüber Anbauländern wie Spanien, Griechenland oder Polen.

Spartipps: Wenige Wochen nach Saisonstart purzeln die Preise. Für Suppen kann man auch günstige Bruchware kaufen.