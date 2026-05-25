Neuer Mai-Hitzerekord in Österreich

In Osttirol ist ein neuer Mai-Allzeitrekord aufgestellt worden. Eine Abkühlung ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht.

An der Wetterstation Lienz wurden 32,7 Grad gemessen. Das ist der höchste Wert jemals an der Station seit Beginn der fast lückenlosen Messreihe im Jahr 1934. Der bisherige Rekordwert für Osttirol wurde vor genau 17 Jahren gemessen. Am 25. Mai 2009 zeigte das Thermometer 32,2 Grad an.

Gleichzeitig wurde in Lienz der Höchstwert für heute gemessen. Der aktuelle österreichweite Rekordwert liegt bei 35 Grad. Der wurde am 30. Mai 2017 in Horn erfasst.

Heißer Dienstag im gesamten Land

Der Hochdruckeinfluss dauert am Dienstag an und bringt weiterhin strahlend sonniges Wetter. Lediglich über den Bergen können die Quellwolken am Nachmittag etwas zahlreicher werden, die Schauerneigung bleibt aber insgesamt eher gering. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst teils mäßiger Nordwest- bis Nordwind. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen sieben und 16 Grad, untertags werden 26 bis 32 Grad erreicht.

Bis zu 32 Grad auch am Mittwoch

Am Mittwoch nimmt der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum vorübergehend leicht ab. Von Norden her strömt etwas kühlere Luft heran. Damit bilden sich vor allem im Berg- und Hügelland tagsüber rasch Quellwolken. Nachfolgende Regenschauer gehen am ehesten im Süden und Südost nieder. Besonders südlich des Alpenhauptkammes sind auch Gewitter dabei. Im Norden und Nordosten bleiben Schauer und Gewitter seltener. Der Wind frischt im Norden und Osten sowie im Bergland zunehmend lebhaft aus Nordwest auf. In der Früh klettert das Thermometer auf neun bis 17 Grad, mit 25 bis 32 Grad wird es noch einmal richtig heiß.

Kurze Abkühlung am Donnerstag

Am Donnerstag setzt sich in ganz Österreich wieder Hochdruckeinfluss durch und bringt verbreitet strahlend sonniges Wetter. Selbst über den Bergen bleiben die Quellwolken meist ohne Niederschlag, allein zwischen der Silvretta und Unterkärnten sind noch kurze Schauer möglich. Der Nordwest- bis Nordwind bläst weiterhin mäßig bis lebhaft, nur in den Niederungen im Süden bleibt es windschwach. Frühtemperaturen: fünf bis 14 Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad.

Am Freitag setzt sich der Hochdruckeinfluss in Mitteleuropa mit Sonnenschein in ganz Österreich fort. Allenfalls ziehen hohe Wolkenfasern vorüber, im Bergland quellen flache Haufenwolken empor. Allein südlich des Alpenhauptkammes steigt die Schauerneigung dabei geringfügig an. Schwach windig. 9 bis 16 Grad hat es in der Früh, im Tagesverlauf werden wieder bis zu 30 Grad erreicht.