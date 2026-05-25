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Die Hitze weghecheln – das Wiener Hunde-Team berät zum passenden Maulkorb
© MA 60

Wr. Hunde-Team berät

Hitze-Alarm: Falscher Maulkorb kostet Hundeleben

25.05.26, 16:55
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Ein schlecht sitzender Maulkorb kann für Hunde im Sommer zur echten Gefahr werden.

Die Wiener Amtstierärzte und das Wiener Hunde-Team schlagen Alarm: Immer mehr Hunde tragen Maulkörbe, die viel zu eng sind oder kaum Luft durchlassen. Halter wissen oft nicht, dass Hunde ihre Körperwärme fast ausschließlich über das Hecheln abgeben. Wenn das Maul nicht weit genug geöffnet werden kann, staut sich die Hitze, was bei hohen Temperaturen lebensbedrohlich wird. Das Wiener Hunde‑Team bietet nun kostenlose Beratung an: Geschulte Tierpfleger prüfen vor Ort die Passform und zeigen vor, welche Modelle wirklich geeignet sind. 

Besonders gefährlich sind sogenannte Maulschlaufen aus Stoff: Sie schnüren das Maul zusammen, verhindern jede Kühlung und sind in Wien sogar verboten. Fachleute empfehlen stattdessen leichte Modelle aus Kunststoff, Biothane oder Metall, die genug Platz zum Atmen, Trinken und Hecheln lassen. Damit der Maulkorb wirklich schützt, muss er locker am Kehlkopf sitzen, darf nicht scheuern und sollte mindestens einen Zentimeter Abstand zur Nasenspitze haben. Die Zunge muss beim Hecheln gut sichtbar sein, und der Hund darf den Korb nicht selbst abstreifen können. 

"Ein passender Maulkorb ist kein Detail, sondern entscheidend für die Gesundheit des Hundes. Gerade bei sommerlichen Temperaturen gilt: Nur wenn ein Hund hecheln kann, kann er sich ausreichend abkühlen”, erklärt Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

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