Messer, Faustschläge: Polizei sucht Schlägertrupp

In Wien-Favoriten kam es auf der Gudrunstraße zu einer blutigen Attacke. Eine Gruppe von rund 15 unbekannten Männern bedrängte drei Freunde und verletzte sie mit Faustschlägen und einem Messer.

Der Vorfall ereignete sich, als drei Freunde im Alter von 23, 30 und 37 Jahren zu Fuß im Bereich der Gudrunstraße in Wien-Favoriten unterwegs waren. Völlig unvermittelt wurde das Trio von einer ihnen unbekannten Gruppe, die aus etwa 15 Personen bestand, bedrängt. Im Zuge dieser Konfrontation ging einer der unbekannten Männer gezielt auf den 37-Jährigen los und versetzte ihm einen heftigen Faustschlag mitten ins Gesicht.

Aggressiver Angreifer zückt Messer

Als der 23-jährige Freund die Situation bemerkte und sofort dazwischenging, um den Streit zu schlichten, wurde er von dem unbekannten Mann ebenfalls attackiert. Der Täter schlug auf ihn ein und verletzte ihn so schwer, dass der junge Mann zwei Zähne verlor. Plötzlich zückte der Angreifer ein Messer und stach damit auf den 23-Jährigen ein. Das Opfer erlitt durch den Angriff eine Stichverletzung im Bereich des Oberschenkels. Nach der Tat flüchtete die gesamte Gruppe der Unbekannten in verschiedene Richtungen.

Erste Hilfe durch Polizisten

Die alarmierten und rasch eintreffenden Beamten der Polizei übernahmen sofort die Erstversorgung der verletzten Personen, bis die Berufsrettung Wien am Einsatzort eintraf. Der schwerer verletzte 23-Jährige wurde von den Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Auch der 37-jährige Freund benötigte Hilfe, er erlitt durch den Faustschlag eine Verletzung im Bereich der Oberlippe. Der dritte im Bunde, ein 30-jähriger Mann, blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Fahndung und Ermittlungen laufen

Die Exekutive leitete umgehend eine sofortige Fahndung im Nahbereich nach den flüchtigen und unbekannten Männern ein, die jedoch negativ verlief. Bislang konnte keiner der Verdächtigen gefasst werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den unbekannten Tätern sind derzeit im vollen Gange.