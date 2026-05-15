Firmenhalle in Flammen – Großeinsatz in Freundorf

In Freundorf, einer Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln), läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr. Die Halle einer Baufirma steht in Flammen. Zwölf Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Polizei sind an Ort und Stelle.

Freundorf/Bezirk Tulln – Alarm am Freitagnachmittag! In Freundorf, einer Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten, steht die Halle einer Baufirma in Vollbrand. Zwölf Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei sind im Großeinsatz!

Gute Nachricht: Keine Verletzten

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Die Feuerwehr wurde kurz vor 15.00 Uhr alarmiert. Weil am Freitag niemand am Firmengelände war, konnten sich die Flammen ungehindert ausbreiten. Die Halle mit Baumaterialien ist verloren – nicht mehr zu retten, so Sprecher Stefan Öllerer vom Bezirksfeuerwehrkommando Tulln. Der Einsatz zeigt aber auch Erfolge: Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf den Büroanbau und die Fahrzeughalle übergreift – eine echte Meisterleistung! Gute Nachricht: Keine Verletzten! Der Brand soll in den nächsten zwei bis drei Stunden gelöscht sein.